La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha desvelado este miércoles su patrimonio; era la única consellera del Govern de Marga Prohens que no lo había hecho hasta ahora. Vidal ha explicado que antes debía dejar su participación en dos sociedades mercantiles, algo que es incompatible para ocupar cargos en el Ejecutivo autonómico. «Sí, yo defiendo la transparencia y si no la había presentado es porque hasta el lunes no pude firmar la escritura ante notario», ha razonado.

En concreto, Vidal tiene dos inmuebles, aunque no ha especificado dónde se encuentran, ni si se trata de viviendas, solares... Sí ha precisado que uno de ellos tiene un valor catastral de 280.000 euros y le corresponde la titularidad al 100 %. El otro tiene un valor catastral de 117.627 euros y su titularidad es del 50 %. Además, es la única titular de una cuenta corriente en Banca March en la que tiene 90.824,71 euros; también posee otra cuenta, en este caso al 50 %, con 333,33 euros. Junto a esto, declara dos seguros de vida en Banca March: uno de ellos con 74.145,40 euros y otro con 18.145,32 euros. Noticias relacionadas Vidal participaba en dos sociedades mercantiles y por eso no ha presentado todavía su declaración patrimonial Más noticias relacionadas En materia de vehículos, la consellera de Vivienda es la propietaria de un Smart Couplé Cabrio, un Renault Captur y una embarcación Compass. La titular de Vivienda también tiene dos hipotecas. Una de ellas es al 100 % y asciende a 214.958,28 euros. La otra es al 50 % y es de 96.753,21 euros. Además, tiene al 50 % un préstamo personal de 21.000 euros y debe hacer frente a un leasing de 11.752,97 euros. En ninguno de los casos da cuenta del motivo por el que los ha solicitado. Con la declaración de Patrimonio de Vidal, Prohens y todos sus conselleres ya han rendido cuentas. La presidenta del Govern fue de las primeras en presentar su declaración en la Oficina de Prevención y lucha contra la Corrupción, que el nuevo Ejecutivo ya ha anunciado que planea eliminar. A su modo de ver, se trata de una «oficina socialista antioposición».