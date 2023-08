‘Boom’ de ventas en equipación de fútbol femenino en Mallorca tras el Mundial

La victoria de la selección española de fútbol en el Mundial de Australia y el ‘caso Rubiales’ han provocado un efecto positivo: el interés de muchas niñas y jóvenes por el fútbol. Algunas tiendas y distribuidoras de Mallorca avisan de un boom en ventas en equipación de fútbol femenino desde las últimas semanas, coincidiendo precisamente con el Mundial de la FIFA. Sin embargo, si tras la victoria se han disparado las ventas de ropa de este deporte, desde zapatos hasta complementos, la polémica del beso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jennifer Hermoso está manteniendo la demanda de ropa de deporte hasta día de hoy. Así, agosto ha sido un mes de fútbol absoluto, cuyas ventas han sido muy superiores a las de otros deportes populares –y que suelen representar un porcentaje importante en ventas– como el baloncesto.

«Lo que estábamos observando estos últimos años es que el fútbol estaba en declive, sobre todo entre el cliente femenino, pero este mes está pegando muy fuerte y eso no sucedía desde hace muchos años», apunta el dirección de comunicación de El Corte Inglés de Mallorca, Antonio Sánchez. Desde esta distribuidora ya hablan de una clara «consolidación» entre la clientela joven femenina y amante del fútbol. El efecto de las campeonas del Mundial ha llegado para quedarse y son muchos los padres y madres que acuden con sus pequeñas a mirar su nueva equipación. Entre las marcas más demandadas, se encuentran Adidas, Nike y otros nombres como Puma y Joma. También han cogido protagonismo marcas, como la propia de El Corte Inglés.

Aunque este boom se está notando en grandes superficies con sección específica, y profesional, de este deporte, otras tan populares en Palma como Barça Store Mallorca, que únicamente tiene material del equipo de fútbol catalán, también ha notado una gran afluencia de chicas en las últimas dos semanas y, de nuevo, coincidiendo con la victoria de España en el Mundial, según apunta el propio personal de la tienda, ubicada en Palma.

Deportivas

Sin duda, la bota de fútbol fue la venta estrella durante la última quincena de agosto. Ayer por la tarde, varias jóvenes se probaban distinto calzado de fútbol en El Corte Inglés. Pero también se podían ver otras chicas mirando balones. O alguna niña. Y es que la pelota ya no entiende de género.

Aparte del calzado de fútbol, también se venden mucho camisetas y pantalones de deporte, así como otros complementos del fútbol. En tiendas locales multideportivas, este fenómeno no lo han notado tanto. Tras consultar este periódico a varios locales, aseguran que no han notado repunte. También es cierto que hay pocas tienda de barrio con una línea de ropa de fútbol femenino tan definida. En grandes superficies como Decathlon sí que han visto una afluencia de venta en equipación pero masculina.