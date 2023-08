«Hoy no llego a trabajar», dice con resignación una mujer que espera a embarcar a Mallorca, y que no sabe a qué hora saldrá su vuelo. «Debería haber llegado a las 10.35 , son las 14 y sigo aquí», señala esta mallorquina, que había venido a pasar el fin de semana en Valencia y que, este domingo, intenta recordar con humor, se sentía satisfecha de volar el lunes y no el domingo, «pensaba que no ‘me iba a comer’ el caos que se vive en Palma». Se equivocó completamente.

Si el aeropuerto de Palma es caótico para los turistas que terminaban sus vacaciones y quieren volver a sus países de origen, también para los residentes y viajeros que vuelven a Mallorca o comienzan este lunes sus vacaciones. La lluvia y los destrozos causados por la tormenta Betty están haciendo muy difícil regresar a la isla a muchos residentes. Aeropuertos de todo el país, como el de Valencia, acumulan horas de retrasos en los vuelos que operan con Son Sant joan. Dos hermanas italianas que han pasado la última semana conociendo la Comunitat Valenciana, también esperan para embarcar a Mallorca. «Hemos visto por la tele los destrozos, y hemos pensado en cancelar el viaje. Al final hemos optado por venir. No sé si hemos hecho bien. Unas amigas vuelan de vuelta a casa y nos han dicho que llegar al aeropuerto ha sido una odisea, pero aquello es una ratonera. Solo se enteran de qué ocurre porque hay cientos de pasajeros en su misma situación», agregan. El aeropuerto de Palma aún no ha recuperado totalmente la normalidad y continúan los retrasos, según han informado este lunes a primera hora de la mañana desde Aena. La previsión de Aena es que a lo largo de la jornada, poco a poco, se vaya recuperando la normalidad, ya que para este 28 de agosto la Aemet no ha activado alertas por tormentas ni vientos con rachas huracanadas. Joana, madre de tres niños, de 12, 7 y 5 se pregunta si este mini viaje para ver a su marido, es buena idea. Lleva más de 3 horas esperando con los críos. «Voy a necesitar unas vacaciones de este viaje. Tenemos una mala suerte…», explica mientras echa la mirada hacia su tropa, que intenta divertirse como puede. Casi 4 horas de espera después, el vuelo de valencia a Mallorca comienza el embarque; el siguiente vuelo con dirección a la isla, que debería haber partido a las 12.00 muestra el temido cartel ‘Info en 30 minutos’. Unos no llegarán a su hora a trabajar, otros comenzarán a descubrir Mallorca más tarde de lo previsto y algunos aseguran que no volverán a volar en mucho tiempo. Cosas de vivir en Mallorca, cosas de las tormentas de verano.