Tras la tormenta siempre llega la calma y así ha despertado este lunes, 28 de agosto, Mallorca, aunque aún sumida en los destrozos que causó el temporal este pasado domingo. Así, en las calles de los pueblos y ciudades de la Isla aún quedan árboles caídos y señales rotas, entro otros elementos del mobiliario urbano como contenedores, mesas y sillas de las terrazas, etc.

Afortunadamente, este lunes se espera una jornada mucho más tranquila y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sólo ha activado alertas por mala mar en el sur, la Serra de Tramuntana, el norte y nordeste por olas que oscilarán entre los dos y los cuatro metros de altura. Aunque la borrasca se ha desplazado hacia Italia, no se descarta que se produzcan chubascos ocasionales y dispersos en la Isla, que podrían ir ocasionalmente acompañados de tormenta.

🌤️🌦️Amb l'eix de la borrasca desplaçat cap a Itàlia, avui tenim cels en general poc ennigulats, però encara hi ha probabilitat d'algun ruixat ocasional i aïllat, sobretot al nord de l'arxipèlag, que al vespre podria anar amb tempesta.



🌡️Màximes: 24 a 28 ºC



🍃Vent de mestral pic.twitter.com/WQ0fKzFqX2 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 28, 2023

Mallorca, sacudida por fuertes tormentas y vientos huracanados

Sin embargo, este pasado domingo la Isla fue sacudida por fuertes tormentas y vientos huracanados que dejaron hasta las 20:30 horas de este pasado domingo un total de 366 incidencias en Baleares, 332 en Mallorca. Por su parte, el Consell de Mallorca informó de unas 200 incidencias en la Isla, que fueron resueltas de manera «inmediata» por los distintos responsables de Carreteras de la institución insular y Bomberos. A medida que los servicios de emergencia vayan actualizando la información, Ultima Hora la irá dando a conocer.

Poco después de las diez y media de la mañana un frente entró por Andratx y Calvià y comenzó a barrer amplias zonas, multiplicando los incidentes y desbordando a los servicios de emergencia. En la mar, comenzaron los primeros sobresaltos y unos piragüistas en apuros fueron rescatados en las Islas Malgrats. Era el preludio de lo que estaba por venir: barcos hundidos y bañistas imprudentes que corrían a refugiarse. En el Port de Palma se vivió un momento crítico cuando un crucero se desamarró por el vendaval y colisionó con un petrolero, aunque afortunadamente no se registraron heridos. La Estación Marítimo número 1 quedó arrasada cuando reventaron los cristales por una racha de viento huracanado. En Felanitx, la fachada de la plaza de toros sufrió graves daños materiales y en Sóller se recogieron más de 68 litros de metro cuadrado en pocos minutos. En Calvià un letrero cayó sobre una mujer embarazada y la dejó herida, mientras que en Palma la plataforma de gran tamaño de unos pintores que arreglaban una fachada de un gran edificio de la Plaza Es Fortí (antigua Hornabeque) estuvo a punto de caer al vacío, desde un piso catorce.

Las cancelaciones en el aeropuerto de Palma fueron masivas y una veintena de coches sufrieron desperfectos muy serios por la caída de cascotes o árboles. Además, hubo varios heridos leves en distintos incidentes. A partir de las dos de la tarde, el temporal remitió. Sin embargo, tal y como ya estaba anunciado, se registraron nuevas lluvias bien entrada la tarde.

Andamios por los cielos y palmeras por los suelos

Cuatro albañiles intentaban sujetar un andamio de un decimocuarto piso de la plaza es Fortí como si fueran los domadores de los velociraptores del Parque Jurásico. La estructura se balanceaba este domingo por la mañana junto a la fachada del edificio en obras a consecuencia de los vientos de 120 kilómetros por hora que han golpeado Palma. Agentes de la Policía Local han cortado la calle Rafael Rodríguez Méndez ante el peligro de que el andamio se desprendiera y cayera. Dos grúas han conseguido inmovilizarlo alrededor de las cinco y media de la tarde y lo depositaron en la azotea del inmueble.

Palma registró un total de 171 incidencias hasta las 20.00 horas, según informó el servicio de Emergencias 112 Balears a través de su perfil de la red social X. Algunas palmeras del Passeig Marítim fueron derribadas por el viento como si fueran fichas de dominó. En el Passeig Mallorca las ramas de varios árboles acabaron incrustadas en las lunas de coches que se encontraban aparcados.



Los bomberos tuvieron que trabajar a destajo por las caídas de ramas, árboles, persianas y toldos en la vía pública. Frente a la Catedral más de cinco palmeras fueron noqueadas por el viento como Daniel Dubois, el pasado sábado en Polonia, tras recibir el directo de izquierda de Oleksandr Usyk en el noveno asalto. Los conductores sorteaban las ramas caídas e intentaban descifrar los semáforos que han quedado anulados por el temporal que sacudió Mallorca.

Una mujer embarazada resultó herida al caerle encima un letrero en Calvià, otra de las zonas de la Isla que fue víctima de las fuertes rachas de viento y lluvia con 68 incidencias. La víctima fue trasladada a un PAC con cortes en una pierna. En la playa de Illetes dos niños fueron arrastrados por el viento en una colchoneta y fueron localizados en unas rocas, según informó el Ajuntament en una nota de prensa. Siete piragüistas que navegaban por las Illes Malgrats, en Santa Ponça, fueron rescatados a la deriva por un catamarán y otros tres por una lancha de la empresa que les alquiló los kayaks. Las sillas del Tim’s bar de primera línea del Port d’Andratx volaron y una mujer las tuvo que driblar como Alexia Putellas a sus rivales. El vídeo de los regates se difundió por WhatsApp, como el del hombre que narra cómo el crucero Britannia rompió amarras y chocó después con el petrolero Castillo de Arteaga.

–Qué desastre, el viento lo ha llevado al otro lado del puerto como si fuera paja.

La presidenta Marga Prohens trasladó su apoyo a los afectados, mostró su agradecimiento a los servicios de emergencias y pidió «mucha prudencia».

El viento se ensañó con Sóller y el Port

Sóller y el Port sufrieron de lleno las consecuencias del temporal. En un corto espacio de tiempo un ‘cap de fibló’ sacudió diferentes puntos de la zona lo que ha provocado la caída de diversos árboles. Por la mañana se tuvieron que cerrar cuatro calles del Port y de Sóller debido a la caída de árboles y ramas. Entre ellas, la calle Mestral, Tramuntana y la vía que lleva a la Cooperativa de Sant Bartomeu.

Las fuertes lluvias que cayeron en corto espacio de tiempo también provocaron inundaciones de diferente consideración, en especial en zonas de comercios en el Port y también garajes, según señaló el segundo teniente de alcalde, Carlos Darder. Además, también se registraron algunas inundaciones en las calles, como la de sa Ma debido a que la red de alcantarillado no ha podido absorber toda el agua, o bien que se ha taponado debido a las ramas y hojas caídas.

A ello hay que añadir la caída de algunos ‘marges’, así como señales de tráfico por el suelo o contenedores de basura volcados por la virulencia del viento. Darder explicó a primera hora de la tarde que se ha acordonado la entrada al Mercado Municipal por el peligro de desprendimiento del falso techo.

Felanitx fue otra de las localidades de la Part Forana afectadas por el temporal. Sobre las once y media de la mañana, las rachas de viento y lluvia se hicieron más intensas. Si bien no se registraron daños personales, sí se producido un desprendimiento en la fachada de la plaza de toros de La Macarena. La caída de la estructura provocó que las piedras del voladizo quedaran esparcidas por toda la calle, cortando la circulación. La Policía Local informó que esta incidencia no ha dejado daños personales.