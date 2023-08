Guillem Femenia Crespí, Gloria Coll González y Eugenia Molina Ribot son los alumnos más brillantes de Mallorca, ya que han sacado las mejores notas en la PBAU (antigua selectividad). Los tres tienen otra cosa más en común: estudiarán carreras de ciencias. En concreto, Guillem ha obtenido un 9,88 sobre 10, la calificación más alta de toda Baleares; estudió en el colegio Santa Mónica, de Palma. Hace un par de meses decidió cursar Ingeniería Aeroespacial en Cataluña. «Sabía lo que no quería», expone; al tiempo que señala que había varias cosas que le gustaban, entre ellas, matemáticas. «En mi elección han pesado tanto la vocación como las salidas laborales», señala.

Por su parte, Gloria, que ha estudiado en el Pius XII -también en Ciutat- ha logrado una calificación de 9,8 sobre 10; estudiará Matemáticas en la UIB y está convencida de que «me abrirá muchas puertas». «Sabía que era de números», aunque también dudó si hacer arquitectura. Eugenia, que ha cursado sus estudios en el Aixa-Llaüt (Palma), tiene una nota en la EBAU de 9,76 sobre 10. Confiesa que hasta hace dos años no sabía si decantarse por ciencias o letras; el año pasado escogió la primera, pero dudaba entre económicas o ingeniería. «Que mi padre sea ingeniero ha ayudado a escoger Ingeniería Industrial», que hará en la UIB. Ahora tiene muy claro que «me encanta» y que es su futuro.

No se lo esperaban

Ninguno de los tres esperaba tener las notas más altas de Mallorca en la PBAU. A Guillem lo puso sobre aviso su padre, que comprobó los resultados de otros ejercicios y comprobó que su hijo había logrado una hazaña. Gloria se enteró cuando estaba con su hermana en Alemania; Eugenia conoció la noticia en el Consolat de la Mar, donde los alumnos más brillantes de las Islas fueron invitados por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y destacó el éxito estos jóvenes. «Cuando me invitaron pensé que seríamos una veintena de estudiantes y cuando llegué y vi sólo seis sillas me sorprendí», relata.

Todo ellos coinciden en que Bachillerato ha sido más complicado que la EBAU y destacan que los excelentes resultados de la citada prueba ha sido fruto de un trabajo constante. Ahora están muy ilusionados por la nueva etapa que afrontarán, aunque creen que les requerirá más esfuerzo.

Jóvenes comprometidos

Guillem, Gloria y Eugenia son jóvenes comprometidos con la sociedad y preocupados por asuntos tan importantes como el cambio climático o la igualdad. Sí expresan sus diferencias en el ámbito político. Guillem se muestra muy interesado y explica que le gusta seguir la actualidad política; en las elecciones autonómicas, insulares y municipales del pasado 28 de mayo pudo ejercer su derecho al voto por primera vez; lo volvió a hacer en las generales del 23 de julio. Eugenia aún no ha podido votar; en las generales por un día, ya que cumplió los 18 años el 24 de julio. Gloria no acudió a las urnas porque reconoce que no tenía tiempo para conocer en profundidad las propuestas de los diferentes partidos políticos.