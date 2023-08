El exconseller insular de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, Iván Sevillano, impulsor del carril bus-VAO de la autopista del aeropuerto de Llevant, ha roto su silencio tras la polémica que está generado estos días el proceso para retirarlo. «Un servidor ha tenido que morderse la lengua ante las reiteradas mentiras y peor, acusaciones infundadas, que el nuevo equipo de gobierno está vertiendo», según ha publicado este miércoles en su cuenta de Twitter. «Se puede compartir políticamente o no, pero se hizo de manera escrupulosamente perfecta y como ordena el procedimiento», ha defendido.

El expolítico, de Unidas Podemos, escribe «desde la tranquilidad del saber que cumplimos con la palabra dada para proponer un cambio valiente en los hábitos de movilidad y que lo hicimos con extremado rigor y pulcritud, tanto técnica como política». Sevillano considera que las mentiras «tienen corto recorrido», en referencia al hecho de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana desmintiera que es ilegal, como afirmó el lunes el nuevo conseller insular del ramo, Fernando Rubio, del PP. También por el hecho de que este diario haya avanzado en exclusiva que sí hubo un informe de Infraestructures que avaló el bus-VAO, aunque el 'popular' lo haya negado para justificar que es ilegal.

«Mi más sincera enhorabuena a la inmensa mayoría de medios de comunicación de Mallorca que están haciendo un perfecto trabajo documental, con todo rigor periodístico, aunque no lo estén poniendo nada fácil, tratando de complejizar el asunto desde lo técnico», ha continuado Sevillano, adjuntado capturas de pantalla de diversos titulares de varios medios isleños.

«Llevo meses advirtiendo al PP que fuera honesto, todo aquello que su sangre le permita. En tanto que dejaran de mentir a los mallorquines con su promesa electoral que no estaba en su mano cumplir de manera autónoma», ha comentado, porque es la Dirección General de Tráfico (DGT) la que tiene la última palabra sobre si se quita o no el carril. «Delante, la mirada de quien prefiere no entender, y de aquellos polvos estos lodos y este ridículo e insulto a la ciudadanía y a la inteligencia de nuestros profesionales de la comunicación». En este sentido, Sevillano cree que el objetivo del nuevo gobierno es «esforzarse en la manipulación para atraer adeptos al debate técnico (siempre más complejo) y no tener que abordar» el verdadero debate, sobre el modelo de movilidad.

«Mallorca se merece políticas pioneras y valientes, como las que impulsamos en la pasada legislatura, y como las que tratamos de impulsar. Ya sea pagando un coste político, quizás injusto», ha continuado el exconseller, que con la debacle de su partido en las elecciones de mayo no consiguió entrar en el Consell como conseller insular electo. De hecho, su partido no obtuvo representación en la institución insular.

Sevillano confía en que «se corrija la deriva comunicativa, que se deje de mentir y tratar de manipular» porque de lo contrario avisa de que convocará una rueda de prensa para «dar luz acerca de la veracidad de muchas de las cosas que se están diciendo». «Pueden imaginar que alejado de la primera línea política no es algo que se encuentre a día de hoy entre mis prioridades», ha confesado.