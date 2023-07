La izquierda independentista de Mallorca se moviliza contra «el espionaje de Estado». Este lunes, en una rueda de prensa ofrecida en las escaleras de la plaza Mayor de Palma, los promotores de estas protestas han querido mostrar su «repulsa a las infiltraciones y a la actuación policial que llevó a cabo el Estado durante los años 2020 y 2021 en movimientos sociales y populares de los Països Catalans». También han anunciado una concentración para este jueves a las 19:00 horas delante de la Delegación del Gobierno en Baleares donde exigirán la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El portavoz de la Esquerra Independentista de Mallorca, Pere Joan March, ha asegurado este lunes que se han dado hasta «cuatro casos de policías infiltrados en Catalunya o Valencia» y que todos ellos «eran o residían en Baleares». Además, ha explicado que algunos «llegaron a mantener relaciones sentimentales» con personas del movimiento lo que «supone un caso prácticamente de tortura y manipulación emocional». A través de estas movilizaciones pretenden mostrar su solidaridad con los afectados y exigir «explicaciones y responsabilidades políticas».

«La infiltración está reconocida en la legislación en caso de tráficos de droga, terrorismo... no es el caso de ninguna de estas infiltraciones. Estas personas infiltradas han recogido informaciones de cosas que no son delictivas. No han hecho nada para prevenir ningún peligro», ha concluido March.