Joan Carles Bestard, sobre todo como actor, tiene ante si un buen verano, pues a lo largo del mismo, lo que se dice trabajo, no le va a faltar. Hablamos con él vía móvil, puesto que se encuentra en Mérida, en cuyo Festival Internacional de Teatro Clásico, al que ha sido invitado a participar por tercera vez, presenta Titanes, de Ricard Reguant, un musical muy divertido que gira en torno a los titanes de la mitología griega. «Hemos sido invitados por tercer año», puntualiza. Aparte -y siguiendo en este verano-, van a recorrer Mallorca con la obra Boeing Boeing, versión en nuestra lengua de Boeing Boeing, de cuyo reparto, junto a Andoni Farreño y Agustín Bravo, forma parte, y si hablamos en presente es porque en uno días reanudarán la gira por España que han estado haciendo a lo largo de los últimos meses. Por tanto, a Joan Carles le vemos haciendo Boeing Boeing en las dos versiones. Una, en gira por la isla, pueblo a pueblo, de la mano de Trui, y otra por España… Mientras tanto, ¿qué pasa con Madó Pareta, la que no actúa si él, su sobrino del alma, no la acompaña…?

«Pues que me temo que su trabajo este verano estará un poco en mínimos… Aunque cada fin de semana viajará a Madrid, para participar en el programa Fiesta de Telecinco donde ha sido muy bien recibida». Por cierto, Madó Pereta, en la tertulia en la que participó en dicho programa el domingo pasado, el día después de la boda de Tamara e Iñigo, auguró a la pareja un futuro un tanto incierto, «de lo cual me reafirmo -oímos que nos dice a través del móvil de su sobrino; porque ella también está en Mérida, acompañándole-. Y me reafirmo mucho más tras saber que al cura que trajo el novio para la boda se le prendió fuego la casulla de celebrante… ¿Te imaginas de dónde le pudo haber traído…?». Quitándole el móvil, Joan Carles manda callar a su tía…. Es que es una metomentodo», la excusa. Pues, a lo que íbamos. «Madó Pereta, como te digo -prosigue Joan Carles-, está cayendo muy bien en el programa porque su humor es muy bien aceptado por todo el mundo, sea de aquí, sea de cualquier parte. Sí, es un humor un tanto internacional, ya que con ella te ríes porque lo que dice, o hace, siempre te hace gracia». -Cambiemos de tercio. Aparquemos el buen verano que se te avecina -en realidad, que estás teniendo ya- y hablemos de televisión. Con el cambio de gobierno, tras el 28M, seguro que habrá cambios en IB3. Los que mandan ahora, dentro de poco, no estarán, lo que supondrá que el veto hacia ti se habrá acabado. -Bueno, quién creo que está vetada es Madó Pereta… Aunque a mí, como actor, solo me han dado alguna que otra migaja. Yo de lo único que me alegro de si hay cambios es porque desaparecerán esas, más que manos negras, listas negras que puedan haber y en las que yo podría estar incluido. -¿Le ha llegado algún nombre de candidato a la presidencia de Ib3? Porque ya empiezan a sonar… -¿Ah sí…? Pues nada, nadie. Ningún nombre, ni siquiera un rumor… Pero lo que sí deseo es que se haga una buena limpieza de capitostes… De los que mandan actualmente en el ente. -Con el cambio, llegarán otros cambios. En el ente puede perder la exclusividad el catalán y dar cabida al español… -Mire, nada tengo que ver con los idiomas. Lo que me interesa es que los que vengan traigan calidad y que velen por ella. Lo de los idiomas…No me interesan para nada los fundamentalismos, vengan de donde vengan. Estoy por la calidad de lo que se emita, por tanto, esta es lo que me preocupa. -Pasemos al teatro, o a los teatros. Del Consell de Mallorca depende el Teatre Principal, y de los ayuntamientos los teatros municipales, muchos de los cuales, a lo largo del año, permanecen cerrados. Muchos durante largo tiempo. -Para mí, lo importante de los teatros es que en ellos pueda presentarse cualquier género teatral, y no solo lo contemporáneo. Y que los teatros, además, estén abiertos siempre. ¿Cómo? Pues poniendo al frente de ellos a personas que sean capaces, a través de una programación adecuada, a que el público se acerque voluntariamente, todo lo contrario que está pasando ahora. Y, por supuesto, que dé oportunidades a todos, no solo a unos pocos. Por ejemplo, veo que Cort ha contado para este cometido con Rafel Brunet, una persona que sabe mucho de teatro, lo cual, ya de por sí, es positivo, por lo que pronto veremos los resultados.