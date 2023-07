Buenas noticias para este verano. Las playas de la Isla están limpias de medusas, por lo que el baño para esta temporada está asegurado sin preocupación en este sentido. Los sistemas de vigilancia marinos muestran, a día de hoy, que apenas ha aparecido una de las medusas más abundantes en estas aguas, la Pelagia noctiluca. Uno de los principales motivos, según explica a este periódico el jefe de servicio de Recursos Marinos de la Dirección General de Pesca, Antoni Grau, es que no ha habido temporal durante los meses anteriores, por lo que las corrientes no las han traído. A pesar de ello, no quiere decir que no haya, solo que no abundarán hasta final de temporada.

«Si aparecen medusas en las costas se debe a dos circunstancias. La primera, que entren por un temporal y no puedan volver a su hábitat, que está a unos 300 metros de distancia. La segunda, que la metapoblación se encuentre localizada en nuestras aguas en un época del año concreta», informa Grau. Por lo que respecta a algunas de especies de medusas más comunes, una de las últimas informaciones es que la enorme Rhizostoma luteum, presente en nuestras aguas en los últimos tres años, no parece que visite Mallorca este año, según han podido comprobar expertos del Sistema d’Observació i Predicció Costaner de Balears (SOCIB). Esta peculiar medusas podría no ser tan visible a partir de ahora en aguas de baleares. El principal motivo es el calentamiento del mar: «Ahora mismo, esta medusa ha aparecido en la costa de Cantabria debido a la reciente ola de calor. Pero es una especie de agua subtropical, por lo que abuda más en las Islas Canarias. No vive en agua fría, pero tampoco en zonas demasiado calientes, como nuestras Islas», informa Grau.