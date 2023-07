Los diputados de PSIB y Més han participado en el minuto de silencio convocado en las puertas del Parlament pero no se han sumado al manifiesto que han leído después en el Parlament los representantes de PP y Vox. Mercedes Garrido, del PSIB, ha denunciado que tanto el PP como Vox se han negado a incluir en el manifiesto que el fin de ETA se produjo hace 12 años. La portavoz de Vox, Idoia Ribas, ha explicado que no lo han incluido porque consideran que ETA sigue viva ya que algunos de sus asesinatos siguen sin aclararse. «No firmamos manifiestos con Vox», ha dicho el portavoz de Més, Lluís Apesteguia.

Garrido ha asegurado que el PSIB apoya a las víctimas del terrorismo y ha recordado que muchas de ellas son socialistas. También ha precisado que ETA acabó bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y ha pedido a PP y Vox que dejen de usar el dolor de las víctimas con fines electoralistas, algo que también han pedido las asociaciones de víctimas de ETA. «Se ha leído un manifiesto de dos grupos parlamentarios y no se hablaba en nombre del Parlament», ha señalado. Ha lamentado que los dos partidos se hayan arrogado una representación que no tienen.

Lluís Apesteguia también ha asistido al minuto de silencio, pero no se ha sumado al manifiesto. «Es importante respetar la dinámica institucional y no entrar en dinámicas partidistas, menos en campaña electoral», ha dicho. Ha mostrado su apoyo a las víctimas del terrorismo y ha recordado que ETA acabó hace 12 años. «Ahora es el momento de dar voz a la política para solucionar los conflictos políticos que pueda haber», ha añadido.

Idoia Ribas, de Vox, ha lamentado que PSIB y Més no se hayan adherido, y ha contestado a las críticas de Garrido recordando que, en la anterior legislatura, se leyeron numerosos manifiestos en el Parlament a los que no se sumó Vox. «Si alguna fuerza política ha cambiado de opinión, tendrá que reconocer su error», ha dicho. «Estamos de acuerdo en no hacer un uso partidista de las víctimas y somos los primeros interesados en que ningún gobierno de España vuelva a estar sostenido gracias al partido heredero de la banda terrorista, como es Bildu», ha señalado. «ETA sigue en las instituciones públicas representada por Bildu», ha dicho.