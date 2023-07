«Venimos a sumar y a defender la riqueza de tener dos lenguas oficiales, queremos a ambas, que son las de nuestros padres», ha afirmado este jueves el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, sobre el castellano y el catalán. «Muchos partidos han querido crear polémica, pero esto, a medida que pase el tiempo, se diluirá», ha considerado sobre el hecho de haber eliminado la Direcció Insular de Política Lingüsítica, que pasa a formar parte de la Direcció Insular de Cultura.

El histórico dirigente de Unió Mallorquina Guillem Ginard estará al frente de esta área y, junto a otros 32 directores insulares y seis secretarios técnicos ha jurado este jueves su cargo. Este diario avanzó los nombres más destacados, como las dos exconselleras de Ciudadanos, Beatriz Camiña y Margalida Roig, que se incorporan a los departamentos gestionados por Vox.

Un cambio importante en el organigrama se produce en la Direcció Insular de Menors, que se divide en dos. Por una parte, estará la Direcció Insular de Serveis Socials, Infància i Família; y de la otra, la la Direcció Insular de Centres i Programes d’Atenció Integral.

El Departament de Turisme también se ve modificado con la creación de una nueva Direcció Insular de Turisme per la Governança i la Sostenibilitat. Además, se cambia el nombre de dos direcciones insulares del Departament y pasan a denominarse: Direcció Insular de Turisme per l’Oferta i la Qualitat, y Direcció Insular de Turisme per a la Demanda i l’Hospitalitat.

La artesanía toma protagonismo y tendrá una dirección insular, cuando antes estaba integrada en el área de Promoció Local. También se crea la Direcció Insular de Famílies para promover la igualdad, fomentar políticas de conciliación y luchar contra la violencia hacia las mujeres. Por otra parte, la Direcció Insular de Joventut dependerá del Departament de Presidència, que hasta ahora estaba dentro de Cooperació Local. Asimismo, se fusionan las direcciones insulares de Projectes Estratègics y la de Relacions Institucionals y se crea la nueva Direcció Insular de Coordinació y se unifican las direcciones insulares de la ITV y la de Mobilitat.