El presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Mallorca, Biel Moragues, está en contra de que se suprima el carril Bus-VAO porque es «positivo» para los taxis y autobuses. «Es necesario ante la realidad del tráfico que tenemos», ha declarado este miércoles a este diario. Con el carril considera que se ahorran algo de tiempo porque los atascos encarecen el servicio para el cliente y tardan más en ir y venir a los puntos de taxi que hay, por ejemplo, en el aeropuerto de Son Sant Joan.

Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial Balear de Transportes, Raefel Roig, cree que el carril bus-VAO es una buena idea, que no funciona correctamente porque no hay buenos accesos a las autopistas del aeropuerto y a la Vía de Cintura. Además, señala que los usuarios que se incorporan desde el Coll d'en Rabassa no pueden usarlo en ningún caso.

Los dirigentes de ambas patronales celebran, sin embargo, que se elimine el límite a 80 kilómetros por hora porque coinciden desde que se puso en marcha que ralentiza el tráfico. Creen que establecer el tope a 100 kilómetros por hora sería razonable. El primer consell executiu del nuevo gobierno del PP y Vox en el Consell de Mallorca ya ha puesto en marcha la tramitación para suprimir ambas limitaciones, según ha anunciado este miércoles el presidente insular, Llorenç Galmés. Los dos partidos prometieron, tanto en campaña como en el pacto de gobernabilidad, aplicar estos cambios cuanto antes.

Por el carril bus-VAO solo pueden circular vehículos con dos o más ocupantes o que dispongan de una señalización de discapacidad V-15; autobuses privados y públicos; taxis y vehículos compartidos; motos de dos y tres ruedas y transportes de emergencias y seguridad, como camiones de bomberos y ambulancias. El objetivo de la medida es incentivar que la gente vaya acompañada en coche para reducir el número de vehículos que circulan por la autopista. Esto, además, busca disminuir la contaminación y los accidentes, según argumentó el equipo de gobierno anterior.