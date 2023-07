Una mujer denuncia a un supermercado de Inca por discriminarla por hablar en catalán

Nueva polémica por el catalán en Mallorca. Una mujer ha denunciado a un supermercado de Inca por discriminarla por hablar en catalán. Según ha hecho público Plataforma per la Llengüa, la clienta ha criticado que un reponedor hizo ver como que no la entendía, la cajera le cuestionó que no hablase con él en castellano y el encargado se negó a entregarle la hoja de reclamación.

Los hechos se remontan al 21 de mayo. En un momento dado, la mujer no encontró las legumbres entre las estanterías y le preguntó, en catalán, a un empleado. Este, según ha denunciado la clienta, hizo ver como que no la entendía, a pesar de que la mujer se lo repitió más poco a poco y le puso ejemplos. «El trabajador continuó haciendo como si no la entendiese y cuando ella le pidió específicamente si no la entendía, él rio por debajo de la nariz y le dijo que no», recoge Plataforma per la Llengüa. La consumidora decidió ir entonces hacia la caja para solicitar la hoja de reclamaciones. Sin embargo, cuando la cajera le preguntó el motivo y esta se lo explicó, le preguntó si no sabía hablar en castellano. La mujer, explica la entidad, dijo que sí que sabía, pero que tenía el derecho de hablar en catalán. Tras un largo tiempo de espera, acudió al encargado del establecimiento con el mismo requerimiento, pero el intento fue, de nuevo, infructuoso. Finalmente, cansada de esperar, la mujer se marchó, pero con la intención de denunciar lo sucedido por otras vías. Plataforma per la Llengüa, entidad en defensa de la promulgación del catalán, pide a la dirección de la empresa que investigue lo ocurrido y se comprometa a defender la libertad lingüística y el derecho de hablar en catalán «en todos los ámbitos», como indica la ley.