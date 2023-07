La calidad del agua marina ha disminuido en Baleares según uno de los índices biológicos que se utiliza para determinar el estado de las masas de agua costeras y que ha sido recogido por la Fundació Marilles.

De acuerdo con este indicador (Carlit), en los años 2006 y 2009 todas las masas de agua de Baleares presentaban un estatus ambiental muy bueno o bueno. En 2006, el 94% de las masas de agua mantenía una calidad muy buena y el 6% restante era mala. En 2009, el 92% de las masas de agua de las Islas tuvo una calidad muy buena. En cambio, en 2020-2021 el porcentaje de masas de agua con calidad muy buena fue del 57 % y el de masas de agua con calidad buena, del 31,4 %. En Mallorca se encontraron tres masas de agua en las bahías de Palma y Alcúdia con un estado ecológico moderado (8,6 %), mientras que en Pitiüses el estado sigue siendo muy bueno en toda la costa.

El estudio de la Fundació Marilles también recoge que en los últimos 5 años se han encontrado un total de 6 nidos de tortuga marina (Caretta caretta) en las costas de Baleares. Como se recordará, el pasado junio se ha localizado por primera vez un nido de tortuga marina en una playa de Mallorca, concretamente en Can Pere Antoni (Palma). En 2019 se localizaron por primera vez dos nidos de tortuga marina en playas de Baleares, ambos en Eivissa. En 2020 se localizaron tres: dos en Menorca y uno en Eivissa. En los siguientes dos años no se localizó ningún nido, aunque se registraron intentos de nidificación en Formentera, que finalmente no acabaron con puesta en 2021 porque un turista forzó, por desconocimiento, el retorno de la hembra al mar, y en 2022 porque la tortuga no encontró un lugar idóneo para realizar la puesta.

Entre 1993 y 2022, se han localizado en Baleares un total de 1.206 tortugas marinas varadas, 597 vivas y 609 muertas. La principal causa de varamiento entre los años 2015 y 2022 fue el enmallamiento en plásticos o en artes de pesca. Un total de 144 tortugas se han recuperado y devuelto al medio marino entre los años 2015 y 2022.

Otros datos de Marilles se refieren a la desalación de agua del mar. Actualmente, hay 8 plantas desalinizadoras activas en Balears. En Mallorca, la producción de agua desalinizada se ha quintuplicado en los últimos 10 años. En 2022 se vertieron 33,19 hectómetros cúbicos, es decir, 33.193 millones de litros, de salmuera procedente de las plantas desalinizadoras en el Mar Balear.