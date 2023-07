Manolo, conocido como Miraixo Abiertotodoelaño, o al menos es como figura en Facebook, es persona muy conocida en Palma, y en otros puntos de la isla -y a medida que pase el tiempo lo será más- gracias a las emisiones de radio que hace desde distintos bares y restaurantes, a las que invita a personas conocidas para que hablen sobre temas de actualidad.

Comenzó esas emisiones en el Bar Cristal, siguió luego en el Bar Mavi, y a partir de ahí, le perdimos la pista, tanto que para querer saber de él, o saber desde dónde emitía, o iba a emitir, no nos quedaba más remedio que entrar en su Face.

-¿Cuánto cobra por estar en tal o cuál establecimiento?

-Pues lo que me den. En unos sitios me pagan con comida, en otros con algo de dinero, no mucho, pero para mi suficiente. Y es que el dinero, y el hacer planes para mañana, hoy por hoy es lo que menos me importa. Llevo tres euros en el bolsillo y la tarjeta de ciudadano, con lo cual me puedo desplazar en bus allá a donde me vaya bien. Y como duermo en la llar que Tardor tiene en el polígono, donde además desayuno y ceno, pues como te digo, solo hago planes para hoy. Mañana, ya veremos qué pasa.

No le preocupa mucho que habiendo cumplido los 67 años no cobre ninguna ayuda para ir tirando, «todo porque debo a la Seguridad Social las cuotas de autónomo de año y medio Ahora mismo lo único que me preocupa es el hoy. Vivir el día a día, porque mañana Dios dirá».

El motivo de que hoy Manolo se asome por esta ventana es doble. Primero, para deciros a todos que sigue vivo, con su radio de un lugar a otro, solicitado cada vez más, a veces cobrando por ello con comida y bebida, a veces con algo de dinero, veces… «Pues mira -nos dice-, más de una vez hemos conseguido reunir a amigos que no se veían desde hacía muchos años, o a través de la radio hemos logrado que surgiera la amistad, lo cual para mi es motivo de alegría. El otro día, uno de los asistentes al programa, me soltó unos euros ¿Qué por qué lo hizo, si era solo un invitado? Pues lo hizo en agradecimiento por haberse reencontrado con un viejo amigo.

En cuanto al otro motivo, es que mañana, lunes, y todos los lunes a lo largo del verano, de las ocho de la tarde-noche en adelante, se citará en el Bar Cristal con una persona que tenga algo que decir, sea desde el punto social, artístico. «O de lo que sea. Y me voy a reunir con él para entrevistarle cara al público, pues espero que venga gente, que en la segunda parte podrá hacerle preguntas».

-¿Y quién va a ser el primero?

-Pues para esta ocasión he elegido a Toni Bauzá, uno de los responsables del comedor social Tardor. Y viene estar con nosotros para hablarnos del crecimiento de las colas del hambre debido a la guerra de Ucrania, y de la inflación que esta ha producido en nuestras carteras, lo cual ha hecho que los que apenas podían vivir con la paguita que percibían, o con el retiro, se hayan visto obligados a acudir a los comedores sociales, con el fin de ahorrarse las comidas.

-¿Pero, no dice el presidente, Pedro Sánchez, que, de unos meses a esta parte, la economía va como un tiro…?

-Sí, pero como un tiro en frente. Si no, ¿por qué el ciudadano en general se queja de que no le basta con lo que gana para hacer frente a su día a día… O se queja de por qué ha llegado a subir tanto la luz y el gas… O de por qué los alquileres se han puesto por las nubes…? Porque, si como dice el presidente, la economía va como un tiro, en el sentido de que va hacia arriba… Si fuera cierto eso, ahora no habría en las colas del hambre de la isla los miles de personas que hay, y encima tan pocas ayudas oficiales. Eso sin contar la gente que duerme en la calle, dónde puede. O en recintos sin vigilancia, como la vieja cárcel…

-Sí, claro. Es normal que esto haya repercutido negativamente en las carteras, lo que ha obligado a muchos a ir a las colas del hambre.

-Pero lo peor -añade Manolo-, es que los responsables de estas, ahora cuentan con menos ayudas oficiales, y encima han de hacer frente a la compra de productos alimenticios, cada vez más caros, alquiler de los locales, pago de la luz y agua… Por eso le he pedido a Toni Bauzá, que sabe de lo que va la cosa por vivirla cada día desde hace años, que venga y que lo cuente, a fin de que la gente tome conciencia de cómo es la realidad, que nada tiene que ver a como nos las cuentan algunos políticos.

-¿Qué más personas tiene en lista para ser entrevistadas?

-Bastantes… El alcalde, Jaime Martínez, me prometió que asistiría. Pasa que hemos de ver como está su agenda para hacer un hueco en ella y colocar esa entrevista. Porque por él, al menos es lo que me dijo, no hay ningún inconveniente, ya que piensa que cuanto más en contacto esté con los ciudadanos, mejor. También queremos entrevistar a personas relacionadas con el mundo de la Cultura, sean políticos o ciudadanos, dado que de la Cultura vive mucha gente y hasta la fecha pocas cosas se han hecho en este campo. Y quien dice Cultura, dice Agricultura, Turismo… De lo que se trata es de indagar, preguntar y resolver… Porque, vamos a ver, ahora mismo en Palma hay dos grandes obras en marcha: la de la Plaça d’ Espanya y la del Marítim, lo cual es evidente. Ahora bien, lo que la gente no sabe es cuánto van a costarnos esas obras y cuánto tiempo van a estar en marcha… Porque cuanto más se prolonguen, más perjudicados pueden salir los que tiene negocios en ambos lugares… También hablaremos de la EMT, de los nuevos buses, del gasto que esto ha supuesto… Porque como le digo, desde estas Charlas del Cristal, lo que pretendemos es comentar lo que pasa a nuestro alrededor e implicar a los políticos, a los que invitaremos a que salgan más de sus despachos con el fin de pisar la calle. Que es la única forma de solucionar las cosas. Porque si el político de turno se viniera conmigo una tarde, yo me mostraría en un lugar del polígono donde una mujer está viviendo con sus cuatro hijos. Y no es una casa, eh… Por eso es por lo que vamos a charlar desde el Cristal. Para acercar al ciudadano y, sobre todo al político, a la realidad.

-¿Tendrá cabida el emprendedor y el autónomo en las charlas del Cristal? Nos referimos a los problemas que se enfrentan diariamente y lo solos que están…

-Por supuesto que sí, ya que son personas que ni siquiera se pueden poner enfermas, pues sus ingresos dependen de lo que hacen, a la vez que tienen que correr con todos los gastos: sueldos de sus empleados, seguros, ibis, impuestos, etc. Por desgracia, y por lo apuntado, bastantes de esos pequeños empresarios, a causa de la pandemia, se han visto obligados a cerrar. Y a la situación en que se encuentran la vamos a denunciar. O cuando menos, focalizar. Es más, si mal no estoy informado, en nuevo Ajuntament de Palma ha creado un negociado para tratar los asuntos de los autónomos. Pues bien, invitaremos a su responsable para que nos cuente cual va a ser su cometido.

-¿Y dice usted que esas charlas no serán emitidas a través de su emisora de radio?

-De momento, no. Se van a grabar, pero por ahora no las vamos a emitir… Aunque a la larga las iremos utilizando.

-¿Qué se tiene que hacer para asistir a dichas charlas?

-Pues nada… Acudir a las ocho de la tarde-noche del lunes al establecimiento, donde el entrevistado y yo, para que se nos vea, ocuparemos un sitio algo elevado, escuchar, tomar nota, y cuando llegue el turno de preguntas para el publico, preguntar.