Vox asegura que no garantiza «a día de hoy» la investidura de Marga Prohens. La portavoz de la formación en el Parlament, Idoia Ribas, ha asegurado que no hay acuerdo por ahora y que los dos partidos siguen negociando. Según Ribas, Vox no da apoyo a ninguna candidatura a la espera de que se cierren las negociaciones y ha recordado que el preacuerdo que se firmó solo afecta a la elección de los miembros de la Mesa del Parlament. Gabriel Le Senne (Vox) fue elegido presidente de la Cámara en virtud de este acuerdo.

La negociación entre los dos partidos continuará esta semana y a la espera de resolver algunas cuestiones pendientes, los dos partidos tienen prácticamente cerrada una abstención de Vox que haría presidenta a Prohens en un Govern en solitario. Sin embargo, hasta que no se cierren los detalles, Ribas ha dicho que no hay cambios hasta el punto de que, «hoy por hoy», Vox renuncia a estar en el Govern. «No hemos decidido el sentido del voto hasta que no avancen las negociaciones», ha dicho. Noticias relacionadas El PP propone a Prohens para la investidura y asegura que es «optimista» ante el acuerdo con Vox PP y Vox tiene prácticamente cerrado el pacto, pero el escollo principal es de qué manera se garantiza que el PP cumple lo pactado. «Queremos garantías de que las medidas que propone Vox se cumplan«, ha dicho Ribas, que ha señalado que están abiertos a cualquier fórmula» que nos asegure que se van a cumplir este acuerdo". Ribas ha anunciado que su partido es consciente de que los ciudadanos de Baleares han votado «para desalojar a la izquierda» y ha asegurado que su partido actuará «con responsabilidad y generosidad» para llegar cuanto antes a un acuerdo. La portavoz de Vox no ha detallado qué separa en estos momentos a PP y Vox y ha dicho que guarda «sigilo» por «respeto» a los negociadores. Ribas ha dicho que no tiene «una bola de cristal» para adivinar qué puede pasar. «Espero y deseo que no haya elecciones porque los ciudadanos han votado para que la izquierda sea desalojada», ha insistido. Ribas se ha reunido este lunes con el president del Parlament, Gabriel Le Senne, en la ronda de contactos que están manteniendo con los portavoces parlamentarios para proponer un candidato a la investidura.