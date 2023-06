La Gerencia del Ministerio de Justicia se ha convertido en un agujero negro para los juzgados de las Islas. El organismo, encargado de gestionar a su vez todos los funcionarios de los juzgados de Baleares está bajo mínimos. Una plantilla en la que debieran trabajar 32 personas tiene ahora mismo 19 vacantes. Trece para hacer el trabajo de más de treinta. Como en las Islas las competencias corresponden al Ministerio, este organismo es clave para que funcionen bien los juzgados: gestiona sus plantillas y además se encarga de trámites como los certificados de antecedentes penales.

El efecto más claro de la falta de funcionarios en Gerencia es que ahora mismo no se cubren las vacantes que quedan en los juzgados. Un informe aprobado por la Sala de Gobierno del TSJIB alertaba de la situación. A falta de funcionarios titulares en las Islas se suma que los bolsines de interinos llevan años vacíos. Para paliar esa situación, en los últimos años, se recurre a solicitudes a través del Soib. El problema que se plantea es que esas nuevas incorporaciones tienen que ser baremadas por parte de la gerencia. Como no tiene personal, no da a basto para cumplir esos trámites y cierra el grifo de interinos a los juzgados.

Con esos mimbres ocurre que hay juzgados en Baleares que llevan más de cinco meses con plazas vacantes y que, en algunos órganos judiciales esas plazas vacías son ya de tres, lo que hace muy complicado mantener un ritmo de trabajo normal. La situación llega a comprometer la entrada en funcionamiento del nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer, el tercero de Palma. Este órgano, que lleva aprobado desde hace ocho meses debería empezar a funcionar el día 30 de junio, después de que se le haya podido encontrar acomodo en los juzgados de Via Alemania. El problema ahora es que, a día de hoy, no tiene funcionarios, ni posibilidad de tener personal mientras Gerencia no pueda baremar nuevos interinos.

La Sala de Gobierno del TSJIB ha remitido un escrito al Ministerio para que actúe ante la situación: por un lado para que agilice la baremación de nuevos interinos para que se pueda solventar la papeleta en los juzgados. También pide que se tenga en cuenta la situación de la Gerencia y sus vacantes. Como solución, el órgano de Gobierno recuerda sus numerosas resoluciones en las que pide que se incremente el plus a los empleados estatales por trabajar en las Islas.