El tiempo de espera para conseguir una cita previa en cualquiera de las cuatro estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Mallorca supera los dos meses. En junio y julio es imposible encontrar un momento y hay que esperar hasta mediados de agosto para pasar la revisión del coche, según pudo comprobar este diario ayer a media tarde. Esto se debe, en parte, a que la estación provisional de Magaluf está fuera de servicio.

En septiembre todavía no se puede solicitar cita previa porque la empresa concesionaria del Consell de Mallorca que gestiona la ITV, SGS, todavía no ha abierto las reservas, según explican fuentes de la institución insular. Sin embargo, en la estación de Son Castelló se puede conseguir cita del 28 al 31 de agosto y cualquier día de septiembre. En el resto, este mes sigue bloqueado, pero se liberará a medida que se completen las pocas reservas disponibles en agosto.

La estación de Manacor es la única en la que se puede reservar desde el viernes 11 de agosto, el día 14 y a partir del 16 y hasta el 31, al igual que en Can Pastilla. En Inca hay citas disponibles entre el día 18 y el 31 de agosto. En el caso de la revisión de motos, el tiempo de espera es menor en la de Son Castelló porque hay días libres todo agosto. En Can Pastilla no los hay hasta septiembre, en Inca a partir del 16 de agosto y en Manacor del 10 al 31 del mismo mes, excepto el día 15.

Cabe tener en cuenta que los tiempos de espera se redujeron hasta las tres semanas hace justo ahora dos años porque poco antes el Consell puso en marcha varias medidas. Ahora se está volviendo progresivamente a niveles anteriores a ese momento, en que se llegaba a los cuatro meses.

Críticas de un trabajador

Un trabajador de una de las estaciones de ITV, que pidió mantener su anonimato, se puso en contacto con este diario para denunciar sobrecarga, estrés y falta de personal. «En una estación de seis líneas hay una o dos cerradas por falta de personal, con compañeros saliendo cada día a las 21.30 horas, cuando su horario termina a las 21 horas», lamentaba el empleado, que tampoco quiso decir en qué centro trabaja. Aun así, aportó documentación para confirmar que sí trabaja prestando este servicio y criticó que el comité de empresa no hace nada ante esta situación, al contrario de su homólogo en Menorca.

El denunciante también advirtió de que con la sobrecarga de vehículos que deben atender no pueden dar un servicio de calidad: «El Consell lo sabe, pero no hace nada», dijo, y rechazó que no haya sancionado a la empresa que gestiona el servicio de ITV en la Isla.