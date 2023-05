La modificación del Plan Territorial de Mallorca cambia las reglas urbanísticas de los últimos 17 años porque elimina las áreas de Transición y Crecimiento, que son las que definían donde debía crecer cualquier núcleo urbano antes de poder hacerlo hacia otra parte. Ahora, los ayuntamientos no tendrán que basarse en estas zonas prioritarias y podrán decidir en qué parte del pueblo pueden edificar. Esto se hará en base a unos criterios paisajísticos y ambientales marcados por el plan. De esta manera, el Consell no indica a los consistorios por donde tienen que crecer sino que dice como lo deben hacer para respetar el paisaje y luchar contra el cambio climático. Esto podría limitar la especulación porque los ayuntamientos tendrán más espacio para elegir dónde ampliar la trama urbana y no será tan fácil predecir hacia dónde lo hará.