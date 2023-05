El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha previsto posibles restricciones de agua este verano en diferentes municipios «porque la situación hídrica en Baleares, como en el resto del Mediterráneo, está comprometida», un hecho que se suma a la «presión antrópica» que se calcula para este verano. Así se ha explicado el conseller este miércoles en declaraciones a los medios, recordando, no obstante, que quien tiene competencias para este tipo de limitaciones son los ayuntamientos.

«Se prevé que puedan haber cortes de agua este verano, pero no es nada nuevo. Cada verano, en distintos municipios y no siempre los mismos, se tienen que tomar medidas para regular el agua», ha indicado Mir, quien ha insistido en que desde el Ejecutivo autonómico no es algo que pueden confirmar, porque no es de su competencia.

Además, ha matizado que no siempre son los mismos municipios ni las mismas restricciones de agua las que se pueden decretar, sino que «algunas veces» son cortes de agua y otras, no regar jardines públicos o no usar fuentes públicas. «La situación hídrica en Baleares, como en el resto del Mediterráneo, está comprometida porque no llueve y no se espera que llueva, y porque sí se espera presión antrópica este verano; pero el Govern no puede decir que habrá cortes porque no tiene competencias», ha reiterado el conseller.