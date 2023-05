La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha adelantado que las medidas que mañana aprobará el Consejo de Ministros para hacer frente a la sequía buscan anticiparse y garantizar si fuera necesario el abastecimiento de agua en las ciudades y su disponibilidad para los agricultores. En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Ribera ha justificado la necesidad de celebrar una reunión extraordinaria monográfica para dedicar toda la atención del conjunto de los ministros a este asunto «relevante», ante sequías «cada vez más intensas y frecuentes».

Ha indicado que el contenido completo de las medidas se conocerá mañana pero ha apuntado que además de las medidas estructurales es necesario tener una capacidad de reacción «ágil» cuando se necesitan nuevas acciones. En este sentido, ha recordado que el año pasado ya hubo que adoptar un paquete de medidas para garantizar el abastecimiento de agua en las ciudades y ayudar a los agricultores y ha resaltado la importancia de los planes hidrológicos de tercer ciclo, diseñados para hacer frente a estos episodios de sequía.

Es necesario, ha dicho, anticiparse para entender el impacto que puede tener la predicción estacional meteorológica en la disponibilidad de agua en los próximos meses para tener preparada así una reacción temprana. Ante la convocatoria de este consejo extraordinario, el PP ha pedido al Gobierno dejar de lado el «electoralismo y la estrategia de campaña» y el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, ha instado a que las nuevas medidas sean consensuadas con las comunidades autónomas y los agentes implicados.

«La sequía es uno de los principales retos del país, y pido que si se produce ese debate se produzca de forma seria y alejado de todo partidismo», ha dicho tras asistir a un desayuno informativo con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

«Estamos viendo esta semana que todo anuncio que hace Sánchez está vinculado a intentar arañar un puñado de votos y no a resolver los problemas de los españoles y la sequía efectivamente es uno de los tema prioritarios del Gobierno de la nación y de las comunidades», ha recalcado. También desde Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, socio parlamentario del Gobierno de coalición, ha pedido a Sánchez que «no haga electoralismo» y que «ponga soluciones» a un problema que es prácticamente mundial. «Que no nos acusemos entre nosotros de que no llueva», ha ironizado.