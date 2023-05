El Cercle d’Economia de Mallorca organiza el próximo martes un coloquio con el cineasta Rudy Gnutti y el economista Guillem Castells. El acto se celebrará en el Cine Rivolí y estará precedido por la proyección del documental realizado por el propio Gnutti, In the same boat (2016), el cual reflexiona sobre los riesgos y amenazas de un avance tecnológico en el que la civilización debería sustentar su propio progreso. De esta manera, la película aborda cuestiones como el desempleo provocado por el progreso tecnológico, la reducción de la jornada laboral, el reequilibrio entre el trabajo y el capital o la renta básica universal.

Asimismo, rememora -entre otras cosas por lo atinadas que resultaron sus profecías- la mítica conferencia en Madrid en 1930 de John Maynard Keynes, el economista más influyente del siglo XX, titulada Las posibilidades económicas de nuestros nietos. En el documental participan además voces como las de Zygmunt Bauman, Mariana Mazzucato, José Mújica, Daniel Raventós o Anthony B. Atkinson. Gnutti (Brescia, Italia, 1963) escribe, filma y compone la banda sonora de este documental. Músico de formación, el documentalista italiano se especializó en la escuela Chigiana, con los famosos compositores Ennio Morricone y Franco Donatoni. Castells, economista jefe de la Oficina del Plan Piloto de Cataluña para implementar la renta básica universal, será el otro invitado estrella del coloquio organizado por el Cercle d’Economia de Mallorca.

«In the same boat», expone el Cercle, «habla de cómo este barco, metáfora de nuestra civilización, tiene delante una oportunidad única: los avances tecnológicos podrían ser la clave para conseguir un mundo mejor, pero, si no aprendemos a administrarlos y no reorientamos el timón de este barco, el futuro podría ser amenazador, como muestra el ciclón informativo que vivimos en torno a la Inteligencia Artificial».