Antoni Martorell: «La Inteligencia Artificial amenaza y fortalece a la vez al periodismo»

Hace 12 años que, con excepciones, la ‘Contra’ de este diario incluye los sábados un artículo de Antoni Martorell (Palma, 1971). Este jueves –a las 19 horas, en AgenciaCom, Camí de la Vileta, 39– se presenta un libro que recopila sus escritos.

¿Prefiere los ‘me gusta’ y los elogios o las críticas?

—Me gustan más las críticas cuando aportan otro punto de vista y no se hacen sólo para herir al opinador. Me gustan los ‘me gusta’ pero enriquecen más las críticas si son razonadas y reflejan otros puntos de vista.

¿Me equivoco o auguró que Biel Barceló y no Francina Armengol presidiría el Govern?

—Puede ser, no recuerdo todo lo que escribo y a veces, cuando escribo, pienso una cosa y la contraria. También puedo pensar una cosa y con el paso del tiempo otra. Sí recuerdo haber escrito que Antoni Noguera no sería alcalde de Palma y lo fue.

Usted ha pasado por la política y sus aledaños. ¿Por qué no un libro de memorias?

—Soy demasiado joven para escribir mis memorias. Es cierto que tengo vivencias de primera fila, pero tampoco me apetece revelar unos hechos que tampoco son tan importantes.

Nadie como usted, que fue jefe de gabinete, para unas memorias de Maria Antònia Munar.

—No lo sé, es algo que no está en mi cabeza.

Dirigió IB3 durante una etapa. ¿Qué le parece ahora?

—La veo menos que antes pero considero que la televisión autonómica es necesaria. Siempre hablo bien en público de IB3. Mi madre me decía que si no puedo alabar en público, calle. Aunque igual eso es incompatible con el periodismo. Es bueno que la tele no esté en la lucha política.

Se hizo cargo de un digital como quien dice un cuarto de hora antes de que fueran legión. ¿Está el periodismo amenazado?

—El periodismo tiene una amenaza que, a la vez, lo fortalece: la Inteligencia Artificial.

¿Por qué?

—Porque simplificará los procesos de producción de la prensa y pondrá en valor la información de calidad.

¿El futuro son los digitales?

—Hay que estar ahí. Con firmas y calidad. Debe verse bien el nombre y la cabecera.

¿Eso vale para los artículos de opinión como los que escribe?

—Claro.

¿Ha descartado algún artículo para esta versión libro porque no se reconozca o se arrepienta?

—La selección no es mía, es de Joan Miquel Perpinyà. En general, son artículos en positivo, donde destaco cosas bonitas de las personas a las que me refiero.

¿Le dio tiempo a asesorar desde su agencia a Gabriel Company como líder del PP?

—Sí, soy un profesional y podría asesorar a cualquiera.

¿Qué consejo le daría a Marga Prohens ante las elecciones si tuviera ocasión?

—Que sea lo más auténtica que pueda y que no ningunee al rival.

Aunque ya ha dicho que usted no es adivino, augure qué pasará en las elecciones.

—Será un tema de matemática electoral que se resolverá en dos jugadas. Primero habrá que contar los votos y los porcentajes y, luego, analizar todos los pactos. No veo a nadie seguro de que vaya a ganar esas elecciones.

Usted es periodista. ¿Se ha ido por las ramas en alguna respuesta a esta entrevista?

—En todas, jeje.