Acoso en Tinder: «Muchas veces te presionan y acabas haciendo cosas que no quieres hacer»

Una de cada cinco mujeres que utilizan Tinder ha sufrido violencia sexual, según un estudio financiado por el Ministerio de Igualdad y publicado esta semana. Las 'app' de citas han experimentado un notable crecimiento tras la pandemia hasta normalizarse su uso, en especial, entre las generaciones más jóvenes. Tinder es la décima red social con mayor audiencia en España, con más de 1,6 millones de usuarios. Las conclusiones del estudio sacan a relucir una cruda situación, en muchas ocasiones, silenciada: «Tengo amigas que han sufrido violencia sexual, pero no lo hablan de ello e incluso lo niegan. Las mujeres que viven este tipo de episodios lo silencian, por miedo o por vergüenza», concluye Jimena -nombre ficticio-, una de las mallorquinas que se han dispuesto a relatar su experiencia en la app.

Los nombres de las dos jóvenes para este reportaje son ficticios, por petición expresa de las entrevistadas. Ligar en internet, pese a extendido, sigue siendo tabú e íntimo. Olga, palmesana de 26 años, considera ese 22 % de usuarios víctimas de presiones y acoso sexual «un porcentaje bastante bajo. Muchas veces no vemos como violencia sexual cosas que después, con el tiempo, ves que no querías hacer». No ha sufrido violaciones como tal, pero sí una insistencia desmedida para mantener sexo: según el estudio publicado esta semana el 29,5% de las usuarias se ha visto presionada para realizar prácticas que no le apetecían: «Me ha pasado bastante. Muchas veces te presionan y acabas haciendo cosas que no quieres hacer», tras lo que se suceden sentimientos de arrepentimiento y vergüenza. «Cuando me pasaba me sentía mal conmigo misma, porque había hecho algo que no quería y lo ocultaba. Si no hablas de ello parece que no ha pasado», confiesa. Y si alguna vez se acostaba con alguien, las siguientes veces que quedaban se veía forzada a volver a mantener relaciones sexuales: «Una vez que accedes, parece que no puedes decir que no».

También pone el foco en el envío de imágenes de genitales. Es común, dice, estar chateando con un chico y que envíe una fotografía de sus genitales: «Es una foto que yo no he pedido y te insisten para que envíes también fotos de tus partes íntimas». Con 20 años lo normalizaba, pero ahora lo denuncia como violencia sexual. Conoce y hace respetar sus límites y achaca este tipo de comportamientos a la educación machista que han recibido muchos hombres: «Se creen que por hacerte caso o invitarte a cenar tienes que estar dispuesta a todo». Esperan algo más y «se ofenden», asegura, si la mujer rechaza la oferta.

Jimena, tras cinco años en Tinder: «es tóxico, pero es como una droga»

La mallorquina Jimena, de 22 años, critica con contundencia la plataforma de citas. Se la ha desinstalado y mantiene que, pese a la toxicidad de la lógica, la app engancha: «Es como una droga, un subidón de autoestima», que, a la larga, hace más mal que bien. No ha sufrido ninguna violación, pero tiene amigas que sí han sido víctimas de agresiones sexuales, pese a que ellas mismas le restan importancia. Sí se ha visto expuesta a presiones y acoso de carácter sexual, situaciones que considera «muy normales en Tinder».

«Nadie se atreve a decir la verdad de lo que es. Los hombres se creen con el poder de decir y hacer lo que quieran. Te mienten para que llegues a quedar con ellos y allí te manipulan para que accedas a tener sexo con ellos o dejarte besar o tocar», denuncia. En los últimos cinco años ha sido usuaria intermitente de la app. La abandonaba debido a estas malas experiencias, pero después volvía, en busca de 'match', «para mí es tóxico, pero es como una droga. Quieras o no, te sube el autoestima al ver que agradas a otros y te autoengañas». Era un bucle de endorfinas y desengaños, al que decidió hace unos meses firmemente poner fin.