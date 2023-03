Los distribuidores de Baleares advierten que algunos alimentos seguirán subiendo de precio y sostienen que serán encarecimientos importantes, debido a que hay poca producción. El presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares, Bartolomé Servera, concreta que se trata del aceite de oliva, los productos derivados del pollo, del cerdo y los lácteos.

En el caso concreto del aceite de oliva, Servera explica que la cosecha de aceituna se ha reducido en la Península entre un 50 % y un 60 %, por lo que la producción del también conocido como 'oro líquido' se verá mermada. Como no podía ser de otro modo por los efectos de la ley de la oferta y la demanda, esto se traducirá en un incremento de precios. «Aún no se aprecia porque la recogida hace poco que ha terminado y ahora se está en fase de producción, pero en pocas semanas vamos a ver un encarecimiento del precio del aceite», ha avanzado.

El presidente de la la D.O. Oli de Mallorca, Joan Mayol, precisa que en el caso del aceite con denominación de origen mallorquín no se encarecerá tanto. En este sentido, argumenta que la cosecha no ha sido tan mala como se esperaba inicialmente; la reducción ha sido del 25 %. La situación para este sector no es fácil, ya que a esto hay que añadir un incremento de costes de producción, que se repercutirán en el precio de venta total o parcialmente. No obstante, Mayol justifica que no puede cifrar de cuánto será porque eso es una decisión que tiene que tomar cada empresa. Sí defiende que el encarecimiento de este producto es inferior al de «otros más básicos».

Gripe aviar

En el caso de los productos derivados del pollo, el presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares expresa su preocupación por los efectos que pueda tener la gripe aviar, ya que cuando se detecta un contagio se sacrifica a todos los animales. Esto supone un descenso importante del volumen de producción. Por ello, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, Servera no descarta que pueda haber problemas de abastecimiento. En este punto, cabe precisar que los expertos aseguran que comer carne y productos derivados de las aves no tienen riesgo de contagiarse.

En el caso de la carne de cerdo, también se prevé que haya subidas de precios porque se ha producido un descenso de producción; de hecho se está importando de otros países, como Alemania, que últimamente está reduciendo sus exportaciones. Los ganaderos aseguran que las explotaciones agrarias han dejado de ser rentables debido al aumento de los costes de producción y a la falta de relevo generacional. Con los productos lácteos ocurre algo parecido, la producción en España se ha reducido de manera significativa en España, que tiene que traer leche de otros países -principalmente Francia- para dar respuesta a la demanda.

Cabe destacar que estos alimentos son los que más han incrementado su valor durante el último año en Baleares, según ponen de manifiesto los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Así, la leche lo ha hecho un 31,4 %; los aceites y grasas un 21 %; los huevos, un 17,70 %; la carne de ave, un 15,90 %; y la de cerdo, un 12,2 %».

«Que nadie sueñe con bajadas de precios»

Pese a los encarecimientos citadas con anterioridad, Servera señala que los mercados están comenzando a estabilizarse y, en el caso de que haya otros incrementos de precios, no previstos serán moderados. Sin embargo, advierte que «nadie sueñe con bajadas». En este punto, lamenta que las medidas adoptadas por el Gobierno, como la rebaja del IVA a determinados alimentos, no están teniendo efectos en el bolsillo de los consumidores. También se opone a topar el precio de los alimentos, como plantean desde una parte del Ejecutivo (Podemos) y rechaza de plano «los insultos de algunos ministros a los empresarios».