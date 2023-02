El Ayuntamiento de Palma ha ejecutado este lunes el desahucio de una madre que vivía con sus tres hijos, uno de ellos menor de edad. La familia residía en un piso de propiedad municipal ubicado en la calle Miquel Sants Oliver, en el barrio de Es Fortí, y acumulaba impagos del alquiler social desde 2020. Dos furgones de la Policía Nacional, con casi una decena de agentes, se han personado en la entrada del edificio junto al asistente social de la familia y el propio director general de Habitatge, Josep Maria Rigo.

Antes de llegar a esta situación, el Patronat Municipal de l'Habitatge, que es propietario del piso, había ajustado en dos ocasiones el precio del alquiler para que no superara el 20 % de los ingresos de la madre. También intentó mediado a través de los trabajadores sociales reconociendo la deuda para buscar soluciones al impago acumulado. Aun así, desde los servicios sociales del Ajuntament de Palma y del Patronat, no se ha podido resolver y han ejecutado el desahucio. Ante esta situación, Cort ha ofrecido a la familia alojamiento en un hostal que pagará el Patronat hasta que la madre pueda conseguir una plaza en el SAM-Familias.

Durante el desahucio, que se ha producido sin incidentes, la policía ha identificado a tres activistas de la plataforma Stop Desnonaments, entre ellos a su portavoz, Joan Segura, ha criticado que el Ajuntament de Palma se haya negado a hacer un informe de la Oficina Antidesnonaments por ser parte implicada. Además, ha denunciado que la madre no puede pagar el alquiler porque no dispone de una cuenta corriente en un banco, ya que al no tener suficientes ingresos la ha perdido y ninguna entidad financiara le permite abrir una nueva, según Segura.