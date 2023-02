El médico Alberto V. Durán cumple 90 años

El médico Alberto V. Durán Crespo ha cumplido 90 años. El madrileño, afincado en Mallorca desde hace dos décadas, se ha reunido con su familia en este día tan especial para soplar las velas. Con hasta seis especialidades reconocidas, se ha interesado por 16 idiomas diferentes y ha iniciado los estudios de otras cuatro profesiones más: Filosofía, Física, Química y Biología. «Tengo una obsesión por aprender», explicaba a Ultima Hora en una entrevista.

Aunque su verdadera vocación era la zoología, finalmente se decidió por la Medicina de Familia, «que es la más importante». Sus estudios de Medicina duraron seis años y después hizo la residencia (antes de implantarse el sistema MIR) donde fue discípulo de Gregorio Marañón. Como sólo se puede ejercer una especialidad escogió una plaza de Pediatría en un pueblo de Castellón y fue médico rural. A lo largo de su carrera además, estudió y trabajó, unos cinco años en cada caso, en Medicina Interna, Endocrinología y Nutrición, Digestología, Cardiología y Neumología, «aunque le llamaban Corazón y Pulmón», recuerda. «Hubo años en que trabajaba 18 horas al día».

Durante su carrera laboral profundizó en enfermedades raras, en mutaciones genéticas o en el metabolismo, y es que también sacó tiempo para la investigación. Respecto a su familia, el propio Alberto explicó que sigue al pie de la letra todas sus instrucciones: «Desde que mi hija me dijo que no me podía ‘ir’ todavía me cuido más, hago gimnasia a diario y sigo leyendo».