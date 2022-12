Nunca había visto una pandemia como la de la COVID, sin embargo, admite que poco se podía hacer. «Las enfermedades hay que combatirlas cuando vienen», advierte, si bien recuerda que el ejercicio, una buena alimentación y la higiene son las mejores prevenciones para no enfermar.

Alberto V. Durán es como un hombre del Renacimiento, docto en todo lo que se propone, pero además sigue al pie de la letra las instrucciones de su familia. «Desde que mi hija me dijo que no me podía ‘ir’ todavía me cuido más, hago gimnasia a diario y sigo leyendo»: el secreto de su bienestar.