La cúpula de Més se reúne de urgencia para decidir posibles dimisiones en el Govern

El coordinador de Més, Lluís Apesteguia, ha convocado de urgencia a la ejecutiva del partido para decidir qué acciones toman si el PSIB mantiene sin cambios el decreto para estabilizar a los interinos en la sanidad, un decreto que les exime de acreditar el conocimiento del catalán. Sobre la mesa está la posible dimisión de la directora general de Política Lingüística, Betriu Defior, que ha mostrado su voluntad de abandonar el Ejecutivo si no se rectifica. No está claro si esta dimisión afectará además al resto de miembros de la Secretaria Autonòmica de Universitat, Recerca y Política Lingüística, entre ellos el secretario autonómico, Miguel Ángel Sureda, y el director general de Política Universitària, José Luis Hinojosa. Lo que no parece probable es que, si hay dimisión, esta se cubra con otro nombres de Més.

El PSIB y los ecosoberanistas llevan días negociando sobre los posibles cambios en este decreto y desde Més exigían una rectificación en las bases de la convocatoria del proceso de estabilización de plazas en la sanidad para que los interinos tuvieron dos años para acreditar el conocimiento del catalán. La rectificación de las bases debía publicarse este lunes, como muy tarde, en un Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) extraordinario ya que es la fecha en la que finaliza el plazo para presentarse al proceso de estabilización. Es decir, si en el BOIB no se publica la rectificación, las bases en vigor serán las que no exigen el catalán. Este Bulletí Oficial sigue sin publicarse, lo que ha motivada la convocatoria urgente de la ejecutiva de Més. Més intensificó sus críticas al decreto el pasado jueves, a raíz de que la OCB anunciara la presentación de un recurso contra la exención de conocer el catalán para este personal sanitario. Los líderes de Més apoyaron la petición de la OCB para instar al Govern a que modifique el decreto y reclamaron cambios.