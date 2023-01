La Fiscalía pide cuatro años de cárcel por una estafa con viajes turísticos al espacio

La acusación particular sostiene que Kharbachi empleó los fondos que captó para financiar el altísimo nivel de vida que muestra en sus perfiles en las redes sociales. El acusado pasó unos años en Mallorca donde promovió Ágora Next, un foro económico de vida efímera y en teoría un think tank en torno al turismo. Según muestran sus redes sociales, en los últimos tiempos ha estado a menudo en países del Golfo Pérsico.