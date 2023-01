Las fuertes rachas de viento que se están registrando este martes en Mallorca irán amainando de cara a la jornada de mañana, miércoles 18 de enero, para dar paso a la posibilidad de que nieve a partir de 600 metros de altura y a una bajada importante de temperaturas. Este es el pronóstico del tiempo que ha realizado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Cabe precisar que aunque para mañana no hay activas alertas por viento, se espera viento del oeste con intervalos de fuerte y rachas de 70 kilómetros por hora, girando por la mañana a noroeste. Una de las protagonistas de la jornada se prevé que pueda ser la nieve, ya que la cota se ha situado a unos 600 ó 700 metros de altura. No obstante, la delegada y portavoz de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, ha precisado que no se prevén nevadas copiosas, ya que las precipitaciones no serán importantes. Sí será significativa la bajada de temperaturas, ya que se registrarán unos 10º menos que el pasado domingo, cuando en algunas zonas el termómetro alcanzó los 22º. Sin embargo, el miércoles no se prevén que se superen los 12º-14º. Además, el viento motivará que la sensación térmica sea aún menor; en torno a un par de grados menos. Se esperan heladas débiles en la Serra de Tramuntana y sin descartarlas localmente en zonas bajas por la noche.

El jueves, 19 de enero, el pronóstico del tiempo en Mallorca anuncia cielos nubosos con precipitaciones ocasionales y dispersas; no se descarta alguna tormenta y granizo pequeño. La cota de nieve se mantendrá a unos 600 ó 700 metros de altura. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o bajarán, alcanzándose las mínimas probablemente al final del día. Se repetirán las heladas débiles en la Serra, sin descartarlas localmente en zonas bajas por la noche. El viento soplará del noroeste con intervalos fuertes.

¿Qué tiempo hará en la 'Revetla' de Sant Sebastià?

La delegada y portavoz de la Aemet en las Islas ha informado que no se esperan lluvias importantes en la Revetla de Sant Sebastià, aunque no se descarta «alguna gota ocasional y aislada». Sí habrá rachas fuertes de viento y hará mucho frío. En relación a esto último, Guerrero ha avanzado que las temperaturas se mantendrán bajas, al menos, hasta el próximo 25 de enero. La previsión es que no se superen los 12º-14º de máxima; lo habitual en esta época del año son 14,5º, por lo que estarán ligeramente por debajo. Las mínimas se moverán en torno a los 2º-6º; lo propio son 6º.