Recibir una notificación de multa es siempre una mala noticia, pero pagar con agilidad puede ahorrar disgustos extraordinarios. Sobrepasar los plazos legalmente previstos podría encarecer la sanción con un recargo. Lo primero que hay que hacer es verificar qué organismo ha puesto la multa de tráfico. En el caso de Baleares pueden ser la DGT o los diferentes ayuntamientos. En este segundo caso debes contactar con el tuyo para conocer las modalidades de pago.

Si se trata de una multa de la DGT, puedes pagarla en el período voluntario (los 20 primeros días naturales desde la notificación) para beneficiarte de un descuento del 50%. A cambio, renuncias a tu derecho a presentar alegaciones. Si decides presentar recurso no podrás acogerte al pronto pago y en caso de que tu petición sea desestimada deberás satisfacer el importe total de la sanción.

¿Qué ocurre si han pasado los 20 días del período voluntario? Si ya se ha pasado el plazo que permite el pronto pago deberás abonar el importe total de la multa sin bonificaciones. Ojo, es importante saber que también existe un plazo prefijado para hacerlo. El período ordinario de pago finaliza a los 45 días de la recepción de la notificación de la multa. Si excedes este plazo te enfrentarás a un recargo del 20 %. Las multas de la DGT se pueden pagar presencialmente, por teléfono,a través de la aplicación Mi DGT (gratuita y disponible para móviles y tablets Android e IOS). También por internet a través de la sede electrónica de la DGT.

Si eliges pagar por internet el proceso es sencillo. Accede a la sede electrónica de la DGT. Pulsa Pago de Multas. En Acceso a Pago de Multas, elige si vas a pagar o no con Certificado Digital o DNI electrónico. Si no dispones de estas herramientas, tienes que facilitar tu nombre, apellidos, DNI y número de expediente de denuncia para efectuar el abono. El sistema calculará el importe de la multa de tráfico y el correspondiente descuento de forma automática. Con independencia de la modalidad de pago elegida si detectas alguna anomalía, piensas que has pagado más o por duplicado, siempre puedes solicitar la devolución del importe de una multa de Tráfico.