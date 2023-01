El pequeño comercio de Baleares, dividido ante la posibilidad de adelantar las rebajas

Mientras que por un lado la Federación Patronal del Comercio (Afedeco) y la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco) coinciden a la hora de mostrar cierta resignación ante la posibilidad de que se ofrezcan descuentos antes del 7 de enero, fecha tradicional del inicio de las rebajas de invierno; desde Pimem-Comerç son partidarios de alcanzar un calendario de consenso y esperar al 7 o incluso al 9 de enero. «Hay muchas tiendas con las estanterías igual que el día que las llenaron y tienen que hacer caja», apunta el presidente de Afedeco, Antoni Gayà. «Normalmente después de las fiestas ya habrá pequeños comercios que empiecen las rebajas, aunque antes se esperaran al 7 de enero. Es inevitable porque esto lo marcan las grandes superficies y en verano ya vimos que algunas se adelantaron casi a San Juan», afirma, por su parte, el presidente de Pimeco, Antoni Fuster.

Pero empiecen los descuentos antes o después, el comercio del archipiélago afronta la primera campaña de rebajas de 2023 con buenas expectativas, aunque sabiendo que la rentabilidad será menor. El presidente de Pimem-Comerç, Miquel Àngel Mateu, se muestra optimista ante la primera campaña de descuentos del año porque, a su juicio, «a pesar de la inflación», la ciudadanía está «saliendo, viajando y quiere renovar el armario o hacer regalos». En este espíritu enmarca Mateu la buena campaña de Navidad y Reyes, que en algunos casos ha mejorado las cifras de 2019. Sobre la posibilidad de adelantar las rebajas, el presidente de Pimem-Comerç apuesta por un calendario «de consenso» aunque admite que la cuestión, con la mediación del Govern, «está parada».

El textil, el gran damnificado

Los representantes de las patronales apuntan que la campaña de rebajas llega tras un mes de diciembre que no ha sido especialmente bueno para la venta de ropa de invierno y de calzado, por las temperaturas anormalmente altas para esta época del año, y cuando muchas familias han tenido que priorizar la compra de alimentación, por ejemplo, para las reuniones familiares. En este contexto, el presidente de Pimeco confía en «recuperar» durante las rebajas a las personas que han dejado para otro momento la compra de ropa o que esperan a cobrar. «El sector textil necesita vender y poner el género en la calle. Aunque sea ofreciendo descuentos hay que hacer caja para afrontar lo que queda del invierno», señala Gayà, de Afedeco. La rentabilidad es otro de los problemas a los que se enfrentan los comerciantes de Baleares.

El mismo Gayà reconoce que la rentabilidad de las próximas rebajas será «muy inferior» a lo normal tras los incrementos de costes y transportes. «Ha aumentado el precio de la producción, del transporte y de los alquileres y los gastos corrientes se han multiplicado, pero el precio de venta no lo puedes multiplicar igual, tienes que mantenerlo o subirlo muy poco, por lo que el margen de beneficios es inferior y si además le sumar descuentos, la cosa se complica. Pero es lo que hay, son las reglas del juego», apunta el presidente de Afedeco.

Menos contratación extra

Las campaña de Navidad, Reyes y rebajas han llegado este año, además, sin menos contratación extraordinaria para afrontarlas, aunque, como apunta el representante de Pimem-Comerç, sí que ha habido empresas que se han reforzado, si bien no con nuevos contratos, sí pasando jornadas de medias a completas. En este sentido, Antoni Gayà explica que con la normativa laboral vigente «ya no tiene sentido» contratar jóvenes durante unos 15 días, algo habitual hace unos años, más todavía cuando hay comercios que aún están devolviendo créditos que pidieron para afrontar las consecuencias de la pandemia. En la misma línea, Antoni Fuster señala que los volúmenes de ventas no han permitido hacer nuevos contratos, aunque sí que han permitido mantenerlos.