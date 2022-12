«Como sociedad tenemos el deber de plantar cara a la violencia contra las mujeres». Así de contundente se ha expresado este jueves la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ante el repunte de crímenes machistas que se ha producido en España. En en el conjunto del mes de diciembre ocho mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas y se están investigando otros cinco crímenes ocurridos en los últimos días. Se trata del mes más trágico en violencia machista en los últimos 20 años.

La delegada del Gobierno ha asegurado que «la mejor forma en la que podemos contribuir cada uno de nosotros es denunciando; no dejando en la sombra ningún posible caso de maltrato, de agresión o de abuso». «Las estadísticas nos dan un duro golpe, pero en la lucha contra esta lacra no vamos a desfallecer».

Aunque en las Islas no ha habido ninguna muerte por violencia machista, algo que no ha ocurrido desde que hay registros (año 2003), Calvo ha puesto de manifiesto que no solo hay que tener en cuenta a las mujeres que han sido asesinadas por hombres, sino también a aquellas que sufren malos tratos; en el Archipiélago balear hay un total de 3.287 casos activos. «La violencia de género nos deja unas cifras estremecedoras, no solo por las mujeres que han sido asesinadas en los últimos días, en todo 2022 y en todos los años anteriores en España; sino por las miles de mujeres que reciben protección frente a esta amenaza y todas aquellas, cuyo número desconocemos porque viven esta realidad todavía en silencio».

En este sentido, ha añadido que «son cifras que provocan rabia, impotencia y una profunda preocupación». Por ello, ha asegurado que «debemos actuar con contundencia de manera coordinada, las distintas administraciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los profesionales del ámbito de los servicios sociales y la ciudadanía». Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las Islas han recibido la orden de «extremar» la protección de las víctimas.