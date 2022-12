Las primeras navidades tras las restricciones derivadas de la pandemia de la COVID-19 se presentan cargadas de excesos, ya que muchas personas quieren «recuperar el tiempo perdido». Esta es la conclusión a la que ha llegado el decano del Colegio Oficial de Psicología de Baleares, Javier Torres. «Son las primeras navidades prácticamente normales. La gente tiene ganas de gastar más, de viajar más y de disfrutar más». En este punto, ha precisado que «hay personas que durante estos dos años han ahorrado y ahora ven la oportunidad de recuperar el tiempo perdido».

El carpe diem (vivir el momento) está muy presente en la vida de los ciudadanos, especialmente en estas fechas. «Hay un sensación de querer vivir el momento, de disfrutarlo», ha manifestado. No obstante, ha matizado que tampoco es algo generalizado, puesto que hay muchos baleares que lo pasaron muy mal durante la pandemia y aún no lo han superado. De hecho, las tentativas y los suicidios se han incrementado, así como las depresiones.

A su modo de ver, el exceso de compras que se está detectando está estrechamente relacionado con las políticas de márketing y consumo que realizan las empresas en Navidad. Además, ha añadido que está demostrado que las luces navideñas incitan a consumir más. «Tenemos que ser capaces de gestionar esta situación», ha reclamado. «Salimos de dos años con bastantes restricciones y ahora queremos recuperar el tiempo perdido», pero ha insistido en la necesidad de que éstas sean racionales.

El riesgo de las compras online

El decano del Colegio Oficial de Psicología de Baleares ha hecho especial hincapié en el riesgo que representan las compras por internet, ya que con un sólo click se realiza el gasto. «Hay gente adicta a las compras online», ha destacado. Muchos consumidores ya tienen sus tarjetas de crédito en páginas web tan habituales como Amazon y no tienen ni que levantarse del sofá para ejecutar la compra. En muchas ocasiones se hace de manera totalmente inconsciente y sin calcular si es conveniente llevarla a cabo o no. Los mayores consumidores de las compras por internet son los que tienen entre 18 y 30 años.

Preguntado por las consecuencias psicológicas que podrían generar estas conductas de excesos, Torres ha respondido que «no tiene por qué tenerlas». No obstante, ha insistido en que «hemos de ser prudentes porque la situación económica mundial es complicada: hay un alza de precios, pérdida de poder adquisitivo y no sabemos qué va a pasar el año que viene». En este punto, ha advertido que habrá baleares que no podrán llegar a final de mes. «Cada vez aumenta más el colectivo de personas vulnerables y en exclusión social, que están pasando por muchas dificultades económicas, con problemática habitacional, etc. Y solo por ello, deberíamos hacer un ejercicio de responsabilidad en nuestro gasto», ha expresado. En su opinión, «nos deberían preocupar las previsiones económicas para el próximo año» y ha recordado que «ya tuvimos una crisis en 2008 con nefastas consecuencias y nos están avisando de que habrá otra».

Consejos para evitar gastos innecesarios

Torres ha animado a seguir una serie de consejos, que pueden ser muy útiles para evitar gastos innecesarios, de los que lamentarse en enero. El primero de ellos es planificar el presupuesto que se va a destinar a estas fiestas. El segundo consiste en controlar los gastos. Y el tercero, en disfrutar de los planes de ocio gratuitos que ofrecen las diferentes administraciones públicas. En definitiva, ha recomendado comprar con «criterio racional y no emocional».