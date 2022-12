Los 'curiosos' elogios de José Ramón Bauzá a Qatar Airways y Fly Emirates

El expresident del Govern José Ramón Bauzá continúa en el centro de la polémica por el cobro de comisiones pagadas por Qatar a varios compañeros del Parlamento Europeo. Una de ellas es la la eurodiputada griega Eva Kaili, vicepresidenta del Parlamento Europeo, con la que precisamente Bauzá viajó el pasado mes de mayo a este país.

Al paso de la tormenta política salió rápidamente el eurodiputado de Cs en su cuenta personal, que recalcó que «he defendido en el Parlamento Europeo que los avances de Qatar son una buena noticia para Oriente Medio. Lo creía y lo creo. Ahora bien: si se demuestra que han pagado a algún diputado o asesor para influir en ellos a su favor, hay que ser absolutamente CONTUNDENTE contra todos».

En pleno 'Qatargate', a Bauzá le resulta difícil borrar el rastro de viajes, intervenciones públicas en favor de este país, o su participación en el foro sobre turismo y aviación que se llevó a cabo en el lujoso hotel Four Seasons de Madrid en 2020, en el que no faltó un ponente de excepción procedente de Qatar, el vicepresidente de su línea aérea. Curiosamente, José Ramón Bauzá lleva tiempo haciendo tuits elogiando el servicio de Qatar Airways, como este que tuiteó en abril de 2021, o a la aerolínea Fly Emirates.

En el mundo de la aviación ya están también testando la vuelta a la vieja normalidad. Hoy @qatarairways lanza su primer vuelo con pasajeros y personal de abordo 100% vacunados.https://t.co/Lmv4vtCGQc — José Ramón Bauzá (@JRBauza) April 6, 2021

En una de sus declaraciones de intereses en el Parlamento Europeo, Bauzá ya incluyó un viaje a Catar con el vuelo pagado con Qatar Airways y con estancia de dos noches en el hotel de lujo Sheraton Grand Doha Hotel, así como su participación en la Convención Mundial de Aviación que organizó la aerolínea catarí en 2020. En su condición de presidente del ahora suspendido Grupo Amigos EU-Qatar y miembro de la Delegación del Parlamento Europeo sobre la Península Arábiga, el eurodiputado mallorquín ha realizado en los últimos años más de siete visitas oficiales a Oriente Medio, al menos tres de ellas a Qatar.

En este sentido, Bauzá ha subrayado: «Huelga decirlo, pero por si acaso lo dejo aquí por escrito: JAMÁS he recibido, ni siquiera me han ofrecido, ni un solo € por defender absolutamente nada. Todas mis reuniones han sido públicas, y cuando he viajado a Qatar lo he hecho SIEMPRE con invitación oficial». Además, ha finalizado su hilo con este mensaje: «Si alguien tiene la más mínima pregunta al respecto de mis posicionamientos políticos sobre Qatar o de cualquier cuestión relacionada con este escándalo, por supuesto estoy a completa disposición. Transparencia, transparencia y transparencia. La única respuesta posible». Veremos si el 'Quatergate' termina salpicando al eurodiputado mallorquín más viajero.