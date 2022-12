PIMEM rechaza de lleno las acusaciones vertidas por parte de Habtur tras darse de baja de la Federación. La patronal mallorquina acoge con estupor las declaraciones donde se asegura que «se hace seguidismo del Govern». Recuerda que «los desencuentros entre esta patronal y el ejecutivo de Armengol han sido una constante a lo largo de estos tres últimos años». Su presidente Jordi Mora asegura que «puedo entender la presión que vive el sector de alquiler vacacional fruto del enfrentamiento con la oferta hotelera, pero decir que no hemos defendido este tipo de turismo es faltar a la verdad. Los agentes sociales tenemos la responsabilidad de dialogar e intentar llegar a acuerdos pero con unos límites a la hora de influir en los gobiernos y así son las reglas democráticas, unos gobiernan, los otros reivindican y proponen sin ser vinculantes».

En este sentido la patronal lamenta la baja de la asociación presidida por Toni Barceló, pero recuerda el enorme crecimiento de PIMEM con la incorporación de 25 nuevas asociaciones, entre propias y adheridas como Habtur, a lo largo de estos últimos 6 años. Para Mora siempre duele perder una asociación «pero en este caso creemos que se debe aspectos muy personales internos a tan solo 5 meses de las elecciones más que a un análisis empresarial detallado de la relación entre las dos entidades ya que PIMEM siempre ha puesto de su parte en todas las facetas, tanto institucional, como ha sido representar a la patronal en diversos administraciones públicas como la Fundació Mallorca Turisme, entre otras, y despacho en sus instalaciones para HABTUR durante varios años».

PIMEM expresa también su gran sorpresa de esta baja porque asegura que no se han comunicado por ninguno de sus tres presidentes en estos años ningún tipo de discrepancias desde su adhesión en mayo de 2017, y lamenta las formas ya que la noticia llega a la patronal primero por los medios de comunicación. «Habtur, desde su adhesión en el mes de mayo de 2017 y a través de los distintos presidentes e interlocutores que ha tenido a lo largo de este periodo de tiempo, ha participado como una asociación más el organigrama de la institución: Asamblea y Junta Directiva. La hoja de ruta se decide y se consensua en dichos foros y ningún representante de Habtur ha presentado jamás ningún voto discordante a la línea de actuación de la Federación», dice.

«El acuerdo tomado por la plataforma de alquiler vacacional sabemos que no ha sido por unanimidad, pero lo respetamos, como no puede ser de otra manera la decisión tomada. La baja de Pimem y de Pime Baleares por parte de Habtur significa no formar parte de ninguna entidad empresarial representativa», añade.

PIMEM ha defendido la modalidad del alquiler vacacional, que «supone una democratización del turismo y permite a pequeños propietarios poder participar más allá de las grandes cadenas hoteleras en el alojamiento turístico. Una oferta turística que repercute de forma muy positiva en pequeñas y medianas empresas como es la restauración, el transporte, el comercio… Con y sin Habtur, PIMEM seguirá defendiendo el sector del alquiler vacacional», concluye.

Sobre los «ataques» enfocados al presidente Jordi Mora, la Federación ha querido puntualizar que las organizaciones están estructuradas según las decisiones internas de sus socios y cualquier aspecto que afecte a cualquier cargo compete única y exclusivamente a sus asociados y directivos sacar conclusiones y tomar las medidas que se tengan que tomar. «Nunca hemos cuestionado ningún cargo de ninguna asociación, patronal o sindical, ni tan siquiera política. No perdemos el tiempo en el quien es quien, sino en el qué se debe hacer para mejorar la situación de los empresarios, en nuestro caso. Damos por hecho que si alguien preside o deja de presidir es porque así lo han decidido sus órganos internos y así como respetamos, exigimos respeto», señalan desde el Comité Ejecutivo del PIMEM.