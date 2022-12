La Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico de Balears (Habtur) abandona la Patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM). Discrepancias sobre la gestión en la Patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (en la que Habtur llevaba integrada desde el año 2016) y, especialmente, el no sentir lo suficientemente defendidos los intereses de su sector, han llevado a la asociación a la decisión de desvincularse y volar por su cuenta.

Desde Habtur se señalan profundos desacuerdos con una gestión teñida de desconfianza desde que se formalizara la alianza y que no ha acabado nunca de ser de su agrado. Máxime en este último año, indican, en el que la patronal ha sufrido la salida de dos gerentes –Gustavo de Vicente y Maria Renart– y la escisión de asociaciones de peso por discrepancias con la dirección de PIMEM, como fue el caso de la Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca (Pimeco) el pasado mes de julio.

La sucesión de este tipo de episodios ha ido incrementando el malestar entre los responsables de Habtur, quienes además acusan al presidente de PIMEM, Jordi Mora, de haber hecho de la patronal una «sucursal» del Govern, algo que «hace que no nos sintamos representados». Este malestar, aseguran, se remonta a los inicios de la relación con la patronal y, más concretamente, con su presidente. «Desde que Habtur forma parte de PIMEM no nos hemos sentido ni a gusto ni representados en nuestros intereses como sector empresarial por parte del presidente de la patronal», señalan desde la asociación. «Consideramos que no tenemos que estar allí donde no estamos a gusto».

Su presidente, Antoni Barceló, y su gerente y tesorera, Maria Gibert, son las caras más visibles de una de las tres asociaciones de alquiler vacacional en Balears y la única que hasta ahora estaba integrada en PIMEM. Las otras dos, Mallorca Villas (la Asociación de Empresarios de Villas Turísticas y Vacacionales de Baleares) y la Federación de Estancias Turísticas Vacacionales de Mallorca, permanecen en la órbita de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB).

A la desvinculación con PIMEM seguirá ahora la apertura de un periodo de reflexión en Habtur en el que deben decidir cuál va a ser su futuro a corto y medio plazo. Entre las opciones que se barajan está la de seguir por su cuenta o bien integrarse en CAEB. Incluso no descartan que en un futuro se pudiera producir un retorno a PIMEM, aunque consideran que eso será «imposible si las cosas siguen tal y como están».

La salida de Habtur se convierte así en nuevo revés a la gestión de Jordi Mora al frente de PIMEM en un 2022 especialmente difícil en el seno de la patronal. Al adiós de dos gerentes en pocos meses hay que añadir también las espantadas de los dirigentes de la PIMEM-Restauración el pasado verano. La presidenta, Eugenia Cusí, y el vicepresidente, Helmut Clemens, presentaron sus respectivas dimisiones con pocas semanas de diferencia.

Precisamente fue en el mes de julio cuando se vivió el cisma más polémico, con la decisión de la Asamblea de la patronal de expulsar a Pimeco. El presidente de los comerciantes, Antoni Fuster, aseguró sentirse especialmente dolido por ello y por las formas con las que se ejecutó la expulsión. Ambos dirigentes, Mora y Fuster, se acusaron mutuamente de tensionar las relaciones y reconocieron desavenencias personales entre ellos. El presidente de PIMEM argumentó además el impago de cuotas para justificar la expulsión.