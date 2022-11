Baleares está a la expectativa por la incidencia que el paro de transportistas convocado en la Península, que comenzará la madrugada de este domingo al lunes a las 00:00 horas, pueda tener en la llegada de mercancías a las Islas. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares, Bartolomé Servera, que ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad ya que durante estos días se han traído muchos productos a las Islas para evitar que haya problemas de suministro. El problema es que el conflicto, del que se desconoce la fuerza que pueda tener, se prolongue durante mucho tiempo.

Aunque los transportistas de las Islas no secundan estas protestas, el presidente de la Agrupación Empresarial de Servicio Discrecional de Mercancías de Baleares, Ezequiel Horrach, ha expresado su preocupación porque los paros convocados en la Península puedan provocar en Baleares problemas de suministro de determinados productos, e incluso, no ha descartado desabastecimiento. En este sentido, ha argumentado que si los camiones no pueden embarcar en los puertos de Valencia y Barcelona no podrán traer las mercancías al Archipiélago. A su modo de ver, el problema se agrava en Baleares porque es la única provincia que no cuenta con un centro logístico. En los almacenes que tienen las empresas pueden acumular material para dos o cuatro días, como máximo.

Servera ha descartado el desabastecimiento, pero comparte que la protesta que se hará en la Península tendrá repercusión en el Archipiélago si se prolonga durante varias jornadas consecutivas. A su modo de ver, a partir del quinto día de paros ya podría haber problemas de suministro de algunos productos frescos, tales como el pollo, el conejo, el pescado, e incluso, los lácteos. En el caso de que el conflicto se alargue, los problemas irían a más. No obstante, ha insistido en que durante estos días han hecho acopio de muchos productos, por lo que no habrá problemas durante las primeras jornadas.

Black Friday y Navidad

Preguntado por si esto tendrá incidencia en el Black Friday, que se celebra el próximo 25 de noviembre, el presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares ha asegurado que sí; aunque ha precisado que hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. En el caso de que la huelga dure más días también podría tener repercusión en las compras que se realizan con motivo de las fiestas de Navidad. En este sentido, ha argumentado que para recuperar la normalidad tras la finalización de las protestas son necesarios entre 10 y 15 días. Pese a las dificultades que puedan suponer estos paros, ha expresado su solidaridad con los manifestantes.

El Gobierno asegura que el abastecimiento está garantizado

Por su parte, el Ejecutivo central ha elaborado un plan para garantizar que los camioneros que quieran hacerlo puedan trabajar sin problemas. El objetivo es evitar los problemas de suministros que tuvieron lugar durante el pasado mes de marzo, cuando la Plataforma en Defensa del Transporte realizó protestas que dejaron vacías las estanterías de los supermercados. La ministra de Movilidad, Raquel Sánchez, ha asegurado en Palma que el Gobierno trabaja para garantizar la llegada de mercancías a las Islas en caso de que el paro de transportistas intente paralizar los puertos de la Península para que no lleguen los suministros . «Garantizaremos que esos transportistas que quieren trabajar lo hagan», ha afirmado Sánchez.

Menos apoyos que en marzo

El paro convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte ha causado mucha expectación, ya que se desconoce la fuerza que puedan tener en esta ocasión. De momento, no parece que haya logrado tantos apoyos como en marzo. Sin embargo, está por ver la fuerza real. Como se ha señalado anteriormente, Baleares no la secunda de momento, pero no descarta hacerlo más adelante. El presidente de la Agrupación Empresarial de Servicio Discrecional de Mercancías de Baleares ha expresado su malestar, tanto con el Govern como con el Ejecutivo central, puesto que aún no han pagado las ayudas aprobadas el pasado mes de marzo. En el caso de Baleares se debe a que hay errores en algunas solicitudes, pero los transportistas consideran que sí se podrían haber abonado las correctas y no haberlas paralizado todas. La línea de ayudas del Ejecutivo autonómico es de 5,5 millones de euros. Los empresarios esperan poder percibir el dinero en breve.

Horrach también ha asegurado que el precio del combustible en las Islas es un 20 % más elevado que en la Península, lo que complica mucho la viabilidad de las empresas. «Si en un vehículo esta diferencia ya se nota, en un camión se agrava mucho más», ha manifestado. Por todo ello, ha reclamado a los gobernantes que cumplan sus compromisos, ya que algunas empresas tienen una situación económica muy complicada y no descartan tener que cerrar.