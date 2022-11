El Consell de Mallorca ha pedido a los hoteleros -en concreto, a la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y la Agrupación de Cadenas Hoteleras (ACH)- «no dar valor» a las «informaciones tergiversadas» por parte del tabloide británico 'The Sun', sobre las estrategias turísticas de Mallorca respecto al mercado británico. El conseller insular de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, ha lamentado que «la FEHM y la ACH den credibilidad a una información totalmente tergiversada por un tabloide británico sensacionalista, como 'The Sun', debido a que son conscientes del trabajo hecho durante estos tres años de legislatura en el seno del Consell y de la Fundación Mallorca Turismo, porque siempre se han compartido con ellos las estrategias turísticas de Mallorca».

El departamento de Transició, Turisme i Esports ha vuelto a desmentir la información publicada por 'The Sun', porque «en ningún caso, la directora insular de Turismo ha aludido a un criterio socioeconómico para discriminar la tipología de viajero que haya de llegar a Mallorca, ni ha afirmado que la política de promoción de la isla descarte la llegada de turistas británicos en cualquier época del año». «Todo lo contrario», ha resaltado, «la política del Consell insiste en alargar la temporada y el segmento turístico de valor añadido -turismo deportivo, de congresos, accesible, etcétera-».

De este modo, Serra ha considerado que «no tiene ningún sentido que los hoteleros planteen un malestar por una información que saben, además, de primera mano, que viene tergiversada, porque el diario 'The Sun' recoge informaciones que no son correctas y que no son las que se le dieron en el momento de hacer la entrevista, por parte de la directora insular de Turismo, Lucía Escribano».

«El trabajo que se hecho estos tres años de legislatura entre la Administración y el sector es clarísima y no se puede poner en duda. Menos aún, por una publicación tergiversada por parte de un medio británico sensacionalista», ha dicho el conseller insular, poniendo en valor el «trabajo intenso llevado a cabo por el Consell y la Fundación para poner nuevamente en marcha la industria turística, después de dos años de parón por la pandemia, con un paquete de medidas y ayudas económicas a empresas, con ayudas directas al crédito y con un plan de reformulación de la estrategia turística, todo de la mano de empresarios y hoteleros».

«Esto, el poner en marcha la industria turística de Mallorca, sí que ha sido un trabajo ideológico», ha hecho hincapié, reiterando que «no tienen sentido que la FEHM y la ACH hayan hecho unas afirmaciones sobre informaciones tergiversadas y que no dan sentido del trabajo llevado a cabo hasta ahora por el Consell y la Fundación». «Las informaciones tergiversadas, nunca deberían pesar más que el trabajo hecho», ha reivindicado. Y, por este motivo, ha señalado, «no se puede compartir el fondo del comunicado hecho por la FEHM y la ACH».

Asimismo, el conseller insular de Transición, Turismo y Deportes ha lamentado la postura adoptada por el PP en la feria turística World Travel Market (WTM) de Londres, a que los 'populares' habrían acudido, en palabras de Serra, «con una agenda completamente vacía, sin una sola reunión, a criticar el trabajo del Govern en materia turística y a Baleares como destino». Algo que «es del todo irresponsable», ha opinado.

«El Consell ha acudido a la feria turística de Londres para trabajar de manera intensa en la consolidación del mercado turístico británico, atendiendo a más de 60 medios de comunicación, que sí han entendido y valorado la oferta de la institución insular y con una agenda repleta de reuniones con agencias de viajes y touroperadores, para dar a conocer la isla no solo en verano, sino sobre todo en invierno y durante la temporada media, que es donde se quiere poner el foco de la desestacionalización y diversificación», ha detallado el conseller insular. Por este motivo, ha concluido, «la apuesta del Consell es clara, clarísima, y nada tiene que ver con informaciones tergiversadas, a las que desde los diferentes estamentos de la cadena de valor no se debería de dar valor, sino pedir que se rectificaran porque saben que estas informaciones no son las que ha dado la institución».