Las patronales hoteleras FEHM y ACH afirman que «el cliente británico siempre es bienvenido»

Las patronales Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y la Agrupación de Cadenas Hoteleras (ACH) condenan «la ambigüedad a la que vienen jugando nuestros representantes institucionales en relación al turismo y que producen un daño incalculable en los mercados». Ambas patronales afirman en un comunicado, en relación a toda la polémica planteada entre el Consell y el diario The Sun, que «esta vez se ha visto agraviado el mercado británico, haciendo creer al turista que no es bienvenido en nuestras Islas. Nada más lejos de la realidad y desde el sector hotelero queremos dejar muy patente que el cliente británico siempre es bienvenido».

Desde la FEHM y ACH señalan: «Esperamos de nuestros representantes es más seriedad, por eso les exigimos el respeto que merece la actividad turística a la que no se cansan de recurrir para sacar pecho cuando les conviene decir que somos un destino líder. El turismo es el motor real de nuestra economía y de la que dependen miles de puestos de trabajo». Añaden que «llevamos tiempo advirtiendo del bombardeo constante de mensajes anti turísticos. Con las cosas de comer no se juega. Exigimos ser extremadamente cautelosos y responsables para evitar polémicas que perjudiquen a Mallorca como destino turístico».

Afirman que ante la polémica creada en el Reino Unido «es lo que pasa cuando la ideología se antepone a la responsabilidad y conscientemente se lanzan mensajes contrarios a lo que el destino turístico precisa. Somos un destino de acogida, de bienvenida, no de rechazo y exclusión». Puntualizan que «hay que ser claros en el apoyo al turismo sí es sí y no estar jugando constantemente a una ambigüedad calculada». Concluyen que es necesario «ser más coherentes con las políticas, los mensajes y el trabajo técnico que se desarrolla en las instituciones, trabajar en mejorar el producto y la gestión del destino y no en mensajes de rechazo a los visitantes y a la propia actividad».