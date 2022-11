El portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha exigido este viernes la eliminación «inmediata» del carril bus-VAO tras comprobar que esta medida será un «fracaso» mientras que no existan alternativas de transporte viables para los usuarios de esta carretera. Galmés ha declarado que la mayoría de los conductores que van a Palma cada día en su coche lo hacen «por necesidad y no por capricho», y si no tienen otra alternativa, como un transporte público «efectivo» que permita llegar a tiempo, «no hay más remedio que coger el coche».

El bus-VAO es una «grave decisión de la izquierda, que no ha hecho más que empeorar el caos circulatorio que ya había en esta vía con más atascos y malestar e indignación entre los usuarios». Galmés ha lamentado que «llegar a Palma se ha convertido en una odisea» y que «el tiempo de espera en las horas punta se ha multiplicado»: si antes recorrer 4 kilómetros costaba 5 minutos, ahora son 15. El nuevo carril ha tenido como consecuencia directa que la carretera de Manacor tenga más «atascos» de lo habitual, ya que los conductores buscan vías alternativas para llegar a Palma. Galmés se ha acercado esta mañana hasta la entrada de Palma para comprobar «in situ» los atascos que se generan desde el centro comercial Fan Mallorca y la entrada a la capital balear. Se trata de una «nueva ocurrencia de un gobierno caótico, que está obsesionado con prohibirlo todo», ha lamentado.