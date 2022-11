Damm invertirá 42 millones en ampliar Agama y en una fábrica de cervezas Rosa Blanca

Siempre es una buena noticia que una empresa decida invertir en Mallorca, y más cuando se trata de casi 42 millones de euros, que no es moco de pavo. No lo duden, si se considerase que Mallorca no tiene futuro estos proyectos ya ni se plantearían, es por ello que hay que seguir trabajando en esta línea, diversificando y ofreciendo seguridad a los inversores; la consecuencia más importante es poder creer en el futuro.