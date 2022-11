Confusión en los días previos a la entrada en funcionamiento del carril bus-VAO, que irá desde el aeropuerto de Palma hasta el Palacio de Congresos. El viernes de la semana pasada se empezaron a pintar las líneas para delimitar el nuevo carril y, a pesar de que nueva normativa no entra en vigor hasta mañana, 2 de noviembre, muchos de los usuarios que circulan por la vía no lo usan por miedo a recibir algún tipo de sanción, que puede alcanzar los 200 euros. En este sentido, desde el Departament de Mobilitat i Infraestructures explican que, a pesar de que ya estén pintadas todas las líneas, hasta que no estén escritas en el asfalto las letras ‘Bus-VAO’ se mantiene la normativa actual.

Precisamente, el departamento de Carreteras del Consell pintará las letras durante la madrugada del miércoles. Respecto a las sanciones, la DGT remarca que se empezarán a poner el mismo día de la entrada en funcionamiento. «La vigilancia se hará con la misma intensidad y de la misma manera que se vigila cualquier otra carretera de la Isla». Otra de las dudas que imperan entre los conductores es si con su coche pueden usar este nuevo carril o no. La normativa especifica que podrán circular los buses públicos y privados, los vehículos con dos o más personas dentro, taxis, motocicletas, vehículos para personas con movilidad reducida, vehículos con señalización de cero emisiones y vehículos de servicios de emergencias. También pueden ir ocasionalmente los coches eco B y C, pero solo cuando la DGT lo disponga en los paneles luminosos. En el caso de los conjuntos de vehículos, incluido los que lleven remolque, no podrán utilizarlo. Reordenar el tráfico Noticias relacionadas ¿Podrán circular las motos por el carril bus-VAO? Multas de hasta 200 euros por usar mal el nuevo carril bus-VAO entre el aeropuerto y el Palacio de Congresos Más noticias relacionadas (1) Este tramo de la red viaria de Mallorca es uno de los que más se congestionan, sobre todo durante los meses de verano, cuando el tráfico se multiplica por la llegada de turistas. Por eso, algunos conductores muestran su preocupación por si la nueva normativa intensificará, aún más, la desesperante situación de colapso. Lo cierto es que desde un inicio ya se advirtió que el carril Bus-VAO no servirá para descongestionar el tráfico a corto plazo, sino que el objetivo es reordenar la entrada a la ciudad. Precisamente, la apuesta de futuro del departamento de Carreteras es incentivar el transporte público. 70.000 vehículos diarios La Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos que circulan a día de hoy por este tramo supera los 70.000 en horas punta. Partiendo de esta cifra, el Departament de Mobilitat ha estimado que habrá unos 13.5000 vehículos que podrán utilizar el carril y, por tanto, se beneficiarán de su puesta en marcha. Si se traduce en personas, según la entidad, serán unas 87.000 las que lo podrán utilizar.

A pesar de esto, desde la Conselleria que dirige Iván Sevillanos hacen hincapié en que «el éxito del carril dependerá de todos». Cabe recordar que el tramo especial tendrá una extensión de 4,24 kilómetros y transcurrirá por el carril izquierdo más pegado a la mediana en dirección a Palma. Como excepción, los vehículos podrán salir del carril especial para incorporarse a la vía de cintura.