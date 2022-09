Más de medio millar de personas se han congregado este domingo para participar en la decimotercera edición de 'Kilómetros solidarios contra la fibrosis quística', una «carrera inclusiva y no competitiva cuyos objetivos son recaudar fondos para poder ayudar a las personas que padecen esta enfermedad y darla a conocer a la sociedad, ya que es poco conocida y sus síntomas muchas veces se confunden con los de otras dolencias», según Carlos Pons, director de la Fundación Respiralia, una de las entidades organizadoras del evento.

«Esta edición es muy especial, ya que tenemos récord absoluto de participantes con esta enfermedad, gracias a que desde el pasado mes de abril pueden acceder en Baleares al nuevo medicamento Kaftrio, que está revolucionando la calidad de vida de estas personas. Hasta ahora, estos pacientes no se veían capaces de someterse a una caminata como esta debido a los síntomas de la enfermedad, como tos persistente, fatiga, problemas digestivos o congestión nasal severa. Con este fármaco, que actúa directamente sobre el origen de la enfermedad, se sienten mucho mejor y se ven plenamente capaces de participar en eventos como este. Ya lo pudimos notar en el encuentro de natación 'Brazadas contra la fibrosis quística en Mallorca', celebrado este verano con gran participación de personas diagnosticadas», celebra.

La carrera ha sido muy concurrida.

La carrera han consistido en un recorrido entre Es Molinar y Can Pastilla de un mínimo de 5 y un máximo de 40 km, según la preferencia de cada participante. «Es un evento muy social y familiar, que no compite con otras carreras que se celebren el mismo día, porque el público objetivo es totalmente distinto. Hay de todo, desde corredores experimentados a familias que pasean con el bebé en el carrito, personas en silla de ruedas, abuelos con sus nietos, gente que va en patines a una velocidad moderada, aficionados al running,... En esta carrera, no se mide ni el tiempo. Es lo de menos», destaca.