La consellera del grupo de Ciudadanos en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, ha anunciado este viernes que deja la política al renunciar a su acta en la institución insular, su cargo como consejera general del partido y su afiliación en la formación naranja. Camiña ha explicado a través de una carta que abandona para priorizar su salud y bienestar personal, pero también porque no coincide con la dirección del partido.

«En la vida de toda persona llega un momento en el que se deben tomar decisiones y elegir el camino», según explica en la carta, donde ha afirmado que «es patente que mis principios y mis valores ya no coinciden con la dirección que ha emprendido el partido que hasta el día de hoy he representado de la mejor manera que he sido capaz». «Es por ello que, lo más coherente que puedo hacer en este momento es poner fin a mi trayectoria en dicha formación política», añade.

Asimismo, en la misiva aprovecha para dedicar un agradecimiento a todas las personas con las que ha trabajado, a los profesionales de los medios de comunicación y del propio partido «por el trato impecable recibido».

La decisión de Camiña llega un día después de que sus compañeros de partido en el Consell, Osvaldo Cifre y Margalida Roig, acordaran destituirla como portavoz en la institución insular en una reunión a la que no acudió la afectada.

El grupo en el Consell decidió apartarla después de que Ciudadanos abriera un procedimiento disciplinario contra Camiña, que justo antes de votar los polémicos patrocinios del Real Mallorca y el Atlètic Baleares, salió del pleno y no volvió. Esto fue visto como un acto de desacato, aunque su voto no era decisivo para que la propuesta saliera adelante. La exportavoz se marchó visiblemente afectada y más tarde explicó que abandonó la sesión porque se sentía indispuesta.

Era sabido que Camiña no estaba de acuerdo con el hecho de que Ciudadanos decidiera apoyar al PSIB con los patrocinios. Además, ya discrepó con la dirección de su partido cuando este decidió participar en una de las comisiones del Consell que el Pacte de izquierdas impulsó con motivo de las menores tuteladas explotadas sexualmente.