La primera vez que Lesya Kuznyuk, de 33 años y originaria de Sniyatin (Ucrania), visitó España, en concreto Jaén, lo hizo en 2016 con un beca de Erasmus. Durante todos estos años no ha dejado de conocer distintos territorios del país. A Mallorca llegó primero en el verano de 2021 y luego en diciembre de ese mismo año. Trabaja como au pair para una familia mallorquina. Sin embargo, estalló la guerra y Lesya no ha podido volver a casa. Lo que no esperaba es que su papel iba a ser crucial aquí. Se ha convertido en un pilar fundamental para Creu Roja en la recepción de ucranianos. Tiene un castellano perfecto y eso le ha servido para ayudar a centenares de familias en las traducciones. Ella también es refugiada.

Este verano, Lesya pensó en cómo podía contribuir más a la causa. Así que se le ocurrió organiza semanalmente visitas por museos y centros de interés cultural. Ella guía a las familias con niños y en muchos casos hasta traduce. El objetivo es «que cuando regresen a Ucrania tengan unos recuerdos bonitos de esta Isla». Lesya prepara estas actividades de forma desinteresada. Es decir, no cobra por esto. A partir de un grupo de WhatsApp con 70 refugiados comparte las propuesta para que quien quiera confirme su asistencia. Ella intenta que todo lo que hagan sea gratis o a un precio muy reducido para grupos de 15 o 20 personas.

La primera actividad que organizó Lesya fue para visitar una exposición de Van Gogh

También han podido conocer el Museo de Pollença.

Su primera salida fue el día 8 de julio a la exposición de Van Gogh en el Hotel Victoria Gran Meliá:«Los museos se han portado muy bien con nosotros. Hacen un gesto muy bonito». No se esperaba tanta participación, y hasta ahora no ha dejado de dar a conocer la Isla. Han ido a losJardines de Alfàbia, al Museo de Pollença, a Es Baluard, al Museo Robert Graves o al Museo del Calzado en Inca, entre otros. «La mayoría de ucranianos no trabaja y no pueden pagar estas cosas, por eso intento que todo sea gratuito. Lo hago por esta gente. Lo agradecen mucho».

Vida personal

Con la guerra en marcha, Lesya consiguió que sus dos hermanas salieran de su país justo en un momento en que su ciudad no era segura. No tienen padre ni madre, pero sí una abuela que sigue en su ciudad natal. Su hermana pequeña está en A Coruña, acogida por una familia, y estudia Medicina. La mediana está con Lesya en Palma, cobijada por una familia mallorquina. Para Lesya «lo más duro de este año ha sido conocer las historias de los refugiados. He hecho acompañamiento, escolarización, he ido a hospitales y visitado a las familias en los hoteles». Asimismo, asegura que el «90 % de los ucranianos desean volver pronto a su país», y ella también tiene ganas.

Lesya estudió Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Universidad de Chernivtsi. Desde que conoció España no ha dejado de venir con los programas de au pair cuidando niños. Así ha vivido en Madrid o San Sebastián, entre otros sitios, con estancias de tres meses.