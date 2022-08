El Govern avisará por SMS a la población que esté en zonas de inundación inminente

Qué quieren que les diga. Me parece fantástico que se habiliten sistemas de aviso de emergencias rápidos y eficaces. El uso de los smartphones está lo suficientemente universalizado para garantizar que las alertas llegarán a la población afectada, al menos de manera muy significativa. Claro, lo importante es que quede garantizado que todo funcione. Y aquí es cuando uno ya no lo ve tan claro, acostumbrado como estoy a tener la mosca detrás de la oreja cuando se trata de todo lo vinculado con la tecnología. Pero vamos, lo lógico es que no haya ningún contratiempo. Espero.