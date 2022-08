El vuelo de Nueva York a Palma ha incrementado el interés de los estadounidenses por comprar una vivienda en Mallorca. Así lo ha asegurado Hans Lenz, presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI). En este sentido, ha explicado que el mercado inmobiliario de la Isla siempre ha resultado atractivo a los ciudadanos de Estado Unidos (EEUU), pero esto se ha visto incrementado por la mejora de las conexiones, concretamente gracias al vuelo directo que une la capital balear con la ciudad de los rascacielos desde el pasado mes de junio.

En relación a las zonas preferidas por los americanos, Lenz ha respondido que les interesan especialmente las del interior de la Isla, la Serra de Tramuntana o Son Vida (Palma). «Están muy enamorados del estilo de vida auténtico de Mallorca», ha argumentado. También ha precisado que no sólo buscan viviendas de lujo, sino que también han comprado algunas inferiores a un millón de euros. La previsión es que este mercado pueda seguir en aumento y tenga bastante recorrido por lo citado anteriormente de la mejora de las conexiones aéreas con América. No obstante, hay que tener en cuenta las limitaciones de la oferta de casas porque el territorio es limitado, aunque en las viviendas de alto standing no son tan acusadas.

Sin lugar a dudas, la nueva ruta aérea supone un sinfín de oportunidades para Mallorca. Además, del mercado inmobiliario, está permitiendo que vengan turistas con un elevado poder adquisitivo. Al igual que en el caso de los inmuebles, buscan conocer la parte más auténtica de la Isla, suelen hospedarse en hoteles boutique, acudir a restaurantes de alta gama y realizar compras en tiendas de lujo. Además, Mallorca se ha posicionado como destino de bodas para los americanos. Pedro Llabrés, presidente de la Asociación de Profesionales de Bodas y Eventos de Baleares (APBEB), ha confirmado que ya se han celebrado algunas y suelen venir con unos 70-80 invitados, que tienden a hospedarse en hoteles de lujo. Además, acostumbran a celebrar la ceremonia en ubicaciones muy mediterráneas. En relación al menú, este cuesta unos 200 euros, cuando la media en el resto de nupcias oscila entre los 120-130 euros. También es habitual que los novios organicen experiencias para sus invitados, tanto antes como después de la boda: visitas a bodegas, a tafonas y a otros lugares típicos de Mallorca.

Los americanos están enamorados del estilo de vida de la Isla. Foto: Engel & Völkers

Se recuperan las ventas de las viviendas de lujo

Por otra parte, cabe destacar que las ventas de viviendas de lujo se han recuperado en Mallorca, después de la bajada de nuevas peticiones de información que se produjo el pasado mes de junio. «Ahora es mucho más sostenible», ha manifestado el presidente de ABINI. En este punto, ha argumentado que «con la velocidad anterior estaba bajando el stock de viviendas y los precios se habían incrementado un 10 % en un año»; lo normal es que lo hagan entre un 4 % y un 6 %. Lenz ha asegurado que el ritmo de crecimiento sigue siendo «muy fuerte», muy parecido al de 2019. El motivo del aumento desmesurado de ventas de 2021 fue que tras el fin del confinamiento, los europeos se lanzaron a comprar segundas residencias en Mallorca. «Se desató la locura» y las ventas casi se duplicaron respecto a 2019. Este año se llegará a cifras muy cercanas al récord de 2021.

Otro dato relevante es que Baleares se encuentra claramente dividida en relación a la nacionalidad de los compradores. De este modo, los franceses se decantan por Menorca; los alemanes, británicos y escandinavos por Mallorca; mientras que los holandeses y los peninsulares famosos se decantan por Ibiza. «Somos las Naciones Unidas respecto a las segundas residencias», ha concluido.