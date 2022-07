Nueva York es de estas ciudades magnéticas, nunca defraudan; por eso no me extraña el éxito de la conexión sin escalas. Me sorprende más el interés de los neoyorquinos y resto de norteamericanos por conocer Mallorca, que no les cae precisamente cerca. Se ha abierto una ventana de oportunidad que debería aprovecharse con inteligencia. El tiempo dirá.